Argentine: un staff soudé avec 252 sélections

On parle ici de Pablo Aimar (79 sélections) et Walter Samuel (57), qui forment avec le sélectionneur en chef en 2018 un trio qui sait se faire confiance. Très estimé au pays, Aimar est aussi écouté par son T1. Les deux amis de longue date partagent une grande complicité, comme on peut le voir lors de chaque rencontre argentine, et forment un vrai binôme qui se complète. Walter Samuel ne fait pas tache et son passé d’ex-défenseur de haut vol (il a notamment gagné la Ligue des champions 2010 avec l’Inter Milan) le rend légitime pour donner ses conseils à la ligne arrière argentine.

Champions du monde U20 en 1997

Ces trois-là ont été rejoints en janvier 2019 par une autre légende de la sélection: Roberto Ayala (116 sélections), qui avait notamment occupé le poste de directeur sportif à Valence après sa carrière. L’ancien défenseur champion d’Italie, d’Espagne et d’Argentine a également disputé une finale de C1 avec Valence.

Tout ce beau monde a un point commun: José Pekerman, qui les a dirigés non seulement chez les A, mais aussi chez les U20, avec qui les trois premiers nommés ont remporté la Coupe du monde 1997 en jeune, mais aussi disputé le mondial allemand 2006.

"ls sont arrivés à la tête de la sélection de façon un peu inattendue, mais ce n’est pas de l’improvisation, expliquait récemment José Pekerman au média argentin Mendoza Post. Ils ont les qualités requises et ils savent ce que c’est de jouer pour la sélection nationale. Ils ont su être audacieux pour aller chercher de nouveaux joueurs, prendre des risques. Ils se complètent bien, je trouve, et ont le souhait de travailler en équipe qui est fondamental ; ils s’entourent bien les uns les autres."

Oui, comme Scaloni (7 sélections) qui avait pris part au Mondial 2006 aux côtés de Messi, ces "Pekerboys", comme on les appelle parfois en Argentine, savent ce que veut dire bien représenter l’Albiceleste.