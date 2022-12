La force de l’habitude

Et si des larmes ont naturellement coulé sur les joues des Marocains, qui ont terminé exténués avec une défense estropiée aux trois quarts, elles ne doivent pas noyer ce qui reste un exploit, ce qu’aucune autre nation africaine n’était parvenue à faire, avec cette demi-finale perdue les armes à la main et de la frustration plein les poches. Celle d’être battu par un adversaire qui devient expert en la matière de faire déjouer l’autre. Une question de style. De culture même. Incarnée par Didier Deschamps que Walid Regragui va encore continuer à longtemps citer en modèle.

Les esprits chafouins vont brandir la résurrection de son animal de compagnie fétiche que l’on pensait mort et enterré quelque part entre l’Arena Nationala de Bucarest où les Bleus s’étaient fait sortir par la Suisse l’an passé à l’Euro en ayant mené de deux buts à 20 minutes de la fin et l’infirmerie où la France est déjà championne du monde. Mais à ce niveau de récurrence, avec trois finales en quatre grands tournois depuis l’Euro 2016, il n’y a pas de place pour la chance, ni pour la réussite ou autre chose. Simplement pour le savoir-faire.

En marquant très vite, les Bleus ont placé leur adversaire face à une nouvelle problématique, celle de devoir faire leur jeu. Et les Lions de l’Atlas, qui n’avaient pris qu’un but, qui n’avaient eu que 32% de possession durant toute la compétition ont le ballon 62% du temps en prouvant qu’ils savaient bien l’utiliser. Notamment par Ounahi, la révélation de ce tournoi, qui va faire le grand bonheur du trésorier d’Angers, dangereux sur cette frappe bien sortie par Lloris (10e) et délicieux partout ailleurs sur le terrain.

Lloris encore décisif

Déjà décisif contre les Anglais, le gardien français a encore été à l’heure d’un très grand rendez-vous quand il a détourné sur le montant le retourné d’El-Yamiq au moment où les centres tombaient sur son but (44e). Mais il n’a plus eu d’arrêt à faire derrière, la faute à la maladresse, à la malchance comme sur ce sauvetage de Koundé (90e+4). Mais aussi parce qu’il a pu compter sur cette qualité défensive française incarnée par Konaté, venu remplacer Upamecano malade, et qui s’est montré aussi monstrueux que son compère. Et quand lui ou Varane n’étaient pas là pour écarter le danger, Griezmann s’en est occupé. Comme du reste, marquant les esprits une nouvelle fois par son talent très singulier.

Dans cette odyssée qui se poursuit pour les Bleus avec un vrai vent d’inédit qui souffle dans leurs voiles puisqu’il n’y avait sur le terrain au coup de sifflet final que quatre joueurs présents en Russie il y a quatre ans, il demeure encore quelques marqueurs rassurants. Habituels.

L’histoire des buteurs improbables en demi-finale de la Coupe du monde a encore bégayé. Il y a eu Lilian Thuram en 1998, Samuel Umtiti en 2018 et il y a cette année Théo Hernandez et Randal Kolo Muani. Le gaucher a rappelé qu’il était un très bon contre-attaquant très vite dans le match (5e). L’attaquant a lui marqué sur son premier but après un slalom spécial de Mbappé qui a vu sa frappe contrée se transformer en passe décisive (79e). Se présente désormais face à eux une nouvelle montagne. Une autre nation qui rêve, plus que jamais, du Graal. De cette troisième étoile que Français et Argentins, que Mbappé et Messi vont se disputer ce dimanche dans une finale qui s’annonce grandiose.