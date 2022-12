Walid Regragui (après la défaite du Maroc) : « Cela n’enlève rien à ce qu’on a fait »

Maintenant que le rêve est terminé, on peut leur dire: merci de nous avoir fait vibrer. Car il n’y a pas un fan de football qui n’a pas pris du plaisir à voir cette équipe marocaine écrire l’histoire, en devenant la première nation africaine à atteindre le dernier carré d’un Mondial. L’engagement et les valeurs collectives de cette équipe resteront comme des valeurs d’exemple. De courage. D’abnégation. Mais aussi de qualité. Car il ne faut pas oublier que cette équipe du Maroc, c’est avant tout d’excellents joueurs de football. Elle l’a prouvé, ce mercredi, malgré un début de match compliqué. "On a eu trop de déchet en première période, regrettait le toujours lucide Walid Regragui en après-match. Mais on a aussi eu des situations pour marquer. On ne l’a pas fait. Et le deuxième but français nous a tués."