Messi: « Pas les favoris, mais en finale ! »

Élu meilleur joueur du match pour la 4e fois sur ce Mondial, Lionel Messi avait à nouveau un grand sourire à la sortie de cette demi-finale maîtrisée par " son " Argentine. S’il y avait des regrets sur la fin de rencontre qui avait vu les Pays-Bas recoller à 2-2 en quart, il n’y avait aucun bémol, cette fois, dans la bouche du capitaine, qui est devenu ce mardi soir le meilleur buteur de l’histoire de l’Argentine en Coupe du monde et a rejoint Matthaus au rang de joueur avec le plus de matchs dans le tournoi suprême (25): " On a connu des moments compliqués, on a connu de bons moments et aujourd’hui on vient de vivre le moment le plus spectaculaire de tous ", a confié " La Pulga ", en quête du trophée ultime, qui ne cachait pas son émotion après un tel match savouré devant des tribunes remplies de supporters de l’Albiceleste: " Voir autant de gens ici, nos amis, nos familles présentes tout au long de cette Coupe du monde, c’est incroyable. Maintenant, on va disputer la finale, c’est ce qu’on voulait. Je savoure le fait qu’on y soit arrivé. Nous avons demandé aux gens leur confiance et nous voilà. Cette équipe est incroyable . Je ne sais pas si c’est mon meilleur Mondial, mais c’est un moment que je savoure énormément. Nous n’étions pas les grands favoris mais une f ois de plus, voilà l’Argentine en finale. Profitons ! "