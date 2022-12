Cet ingénieur de formation de 54 ans a bâti sa réputation en accumulant les titres et victoires dans les formules inférieures avec son écurie ASM devenue ART: en F3, GP2 ou F2 (avec Stoffel Vandoorne notamment) et GP3.

Apprécié pour sa passion, sa grande connaissance de la course et son franc-parler, Vasseur est passé en F1 par Renault, puis Alfa Romeo-Sauber où sont nées les premières relations avec le motoriste Ferrari. En 2018, il a fait débuter en F1 un certain Charles Leclerc, champion avec lui deux ans auparavant en GP3. Un Monégasque managé par Nicolas Todt, fils de celui qui avait pris la gouvernance de l’écurie de Maranello 30 ans avant lui. Son associé aussi jadis chez ART.

Vasseur – Todt Jr – Leclerc : voilà un redoutable trio qui a bien manœuvré en coulisses pour arriver à ses fins et tenter de remettre enfin la Scuderia sur les rails. Car les deux titres de vice-champions 2022 ne suffisent à personne. Ni au boss de Maranello, John Elkann, ni aux tifosi, ni au petit prince monégasque.

Depuis la retraite de Jean Todt en 2007 avec un dernier titre pilote pour Kimi Raikkonen, les "Rouges" n’ont plus remporté que le championnat constructeurs en 2008.

La mission de Vasseur est donc de redorer le blason du Cheval cabré, terni par tant de saisons pourries, de monoplaces mal nées, d’affaires, d’erreurs tactiques ou de pitstopsw ratés. Une "comedia dell arte" orchestrée par quatre chefs italiens avec Stefano Domenicali (2008-2014), Marco Mattiacci (2015), Maurizio Arrivabene (2016-2018), puis Mattia Binotto (2019-2022).

Le but est clair : réorganiser l’équipe et recréer la même dynamique victorieuse qu’à l’époque de Michael Schumacher (cinq titres sous la gouvernance de l’Amiral Todt).

Et cette fois, on doit vous avouer qu’on y croit. Dès 2023, avec une évolution moteur que Gunther Steiner a déjà qualifiée de "véritable bombe", avec un "racer" comme Vasseur aux manettes, un nouveau directeur technique, peut-être un consultant de luxe en la personne de l’ex-pilote Ferrari Gerhard Berger et surtout les deux pur-sang que sont Charles Leclerc mais aussi Carlos Sainz Jr (il va falloir gérer la rivalité entre ces deux-là et surtout ne pas trop favoriser publiquement le protégé Charles), la Scuderia Ferrari devrait retrouver toutes ses lettres de noblesse. Et écrire une nouvelle belle page de son histoire.