Pourquoi Messi est moins gentil

"J’étais en colère à cause de l’avant-match. Voir un entraîneur comme Van Gaal, avec son expérience, tous les matchs et les batailles qu’il a menés dans sa carrière, parler comme il a parlé, manquer de respect comme il l’a fait… Je crois qu’il ne fallait pas faire ça", a indiqué la Pulga. "Il vend de la fumée en racontant qu’il fait du beau jeu, mais il ne fait que mettre des grands joueurs devant et balancer de longs ballons", a encore asséné Messi, avec un tacle verbal dont il n’est pas coutumier.

Mais il n’y a pas que contre van Gaal que le numéro 10 argentin était remonté. Furieux après les provocations des Oranje lors de la séance de tirs au but, il a eu un dialogue très animé avec Edgar Davids après le match. Il ne lui a pas dit que des gentillesses, pour rester poli. Lors de son passage en interview devant la télé argentine, le joueur du PSG s’en est ensuite pris à Wout Weghorst, auteur d’un doublé. "Qu’est-ce que tu regardes ? Tire-toi, abruti", a-t-il déclaré, les yeux pleins de colère, en mondiovision ou presque. Le journaliste qui s’apprêtait à mener l’interview a même dû calmer Messi. "Tranquille, Leo, tranquille…"

Dans les heures qui ont suivi, le reporter en question a expliqué la situation. "Après le match, tout le monde se chamaillait et Weghorst a attendu Messi dans le tunnel pour lui demander son maillot. C’est à partir de là que Leo a commencé à se chauffer. Le joueur hollandais ne comprenait pas, il s’est arrêté et Messi l’insultait. Leo ne m’a calculé à aucun moment pendant l’interview. Il était tellement chaud qu’il ne m’a pas regardé et n’écoutait pas mes questions." Du jamais vu chez Messi.

Si le génie n’est pas si tranquille, c’est parce qu’il est en mission. Gagner la Coupe du monde est le dernier grand objectif de son immense carrière. La remporter le couronnerait définitivement comme le plus grand joueur de tous les temps. Depuis la victoire de l’Argentine en Copa America, en 2021, le gendre idéal se sent proche de son rêve ultime. Et à 35 ans, il s’est transformé en chef de meute. Une meute de loups unie dans la quête d’un seul et même but et qui est prête à tout pour y parvenir. Même à faire tomber les clichés selon lesquels Messi n’a pas de personnalité. Les Croates sont prévenus.