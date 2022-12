Coupe du monde 2022 : Lionel Messi-Luka Modric, les vieux veulent soigner leurs adieux

Les deux joueurs les plus âgés de leur sélection

Le premier point commun entre Lionel Messi et Luka Modric se lit au moment de poser le regard sur leur carte d’identité. Le premier a 35 ans et est le joueur de champ le plus âgé de l’Argentine (seul le gardien Franco Armani, 36 ans, est plus vieux parmi les 26 joueurs de Lionel Scaloni). Le second en a 37 et est le doyen de la sélection croate. Mais malgré leur âge, La Pulga (170 sélections) et “Zouko” (160 sélections) sont toujours les deux joueurs les plus talentueux de leur pays. Ceux qui ont cette capacité de faire la différence en un geste, en une passe, en une frappe. L’inégalable Messi l’a prouvé en marquant quatre buts et en délivrant deux assists en 480 minutes avec l’Argentine, soit une participation à hauteur de 66 % dans les réalisations de son équipe. Fou. L’impact de Modric, lui, se résume plus par un leadership, une aura et une capacité à transcender ses équipiers que par des chiffres, même s’il a transformé son tir au but face au Brésil. Et s’il fallait résumer son Mondial, cette incroyable passe de relance, envoyée alors qu’il était dans son camp, dos au but, sous pression, le long de la ligne de touche, face à la Belgique, serait un bon début.

Meillleur joueur du Mondial, une habitude

Les ressemblances entre les deux hommes ne s’arrêtent pas là. Ils ont déjà, tous les deux, prouvé à quel point la plus belle scène du monde pouvait sublimer leur talent. En 2014, Messi a été élu meilleur joueur du tournoi. En 2018, ce fut au tour de Modric. À chaque fois, les deux hommes ont échoué en finale dans leur conquête du Graal. Messi a été barré par l’Allemagne, Modric par la France. Mais ils n’avaient absolument rien à se reprocher.

Pour continuer dans les récompenses, difficile d’occulter le fait que le Ballon d’or les unit également. Si l’Argentin en a remporté sept, le Croate a réussi l’exploit, en 2018, de mettre fin à la suprématie de Ronaldo et Messi. Il peut également se targuer d’avoir remporté une Ligue des champions de plus que La Pulga (cinq contre quatre).

Une même mission, des soldats différents

Plus que vers le passé, les deux numéros 10 regardent surtout vers l’avenir, en ce moment. Ils sont en mission et n’ont qu’une seule obsession : remporter le Mondial. Pour ce faire, ils peuvent compter sur leurs soldats. Chez Modric, ils se nomment Marcelo Brozovic et Mateo Kovacic. Les infatigables. Le trio croate règne en maître sur l’entrejeu depuis le début du Mondial avec un mélange de grinta et d’expérience qui ne laisse rien passer. Messi aussi peut compter sur ses gardes du corps. On pense évidemment à Rodrigo De Paul, qui a prouvé face aux Pays-Bas sa fidélité sur comme en dehors du terrain mais aussi à Cristian Romero, Julian Alvarez ou Angel Di Maria. Des gars avec qui on peut aller au combat.

Lors de leur dernier affrontement, Modric a mangé Messi

On n’ira pas jusqu’à parler d’avantage psychologique. Mais la dernière fois que les deux stars se sont affrontées, c’était le 9 mars dernier, lors du huitième de finale retour de Ligue des champions entre le Real Madrid et le PSG. Ce jour-là, Modric, passeur décisif sur le deuxième but de Benzema, avait éteint l’Argentin. Mais depuis lors, Lionel est redevenu Messi et a retrouvé sa superbe. Ce dont Modric est le premier à constater. "Leo Messi est un très grand, c’est le meilleur joueur argentin et nous allons avoir beaucoup de difficultés à l’arrêter. Mais nous n’allons pas jouer contre un seul joueur. On va essayer de faire le match de notre vie et j’espère que ce sera suffisant pour être en finale."

Encore une fois. Une dernière fois. Pour l’Histoire.