Coupe du monde 2022 : France-Maroc doit rester « une fête », pas de « débordements », demande Regragui

Pour "les Marocains qui ont grandi en France, les Africains, ça doit être une fête, ça ne reste que du foot, qu’on gagne ou qu’on perde", a ajouté Regragui.

"Les débordements comme ça s’est passé en Belgique (après la victoire du Maroc 2-0 sur les Diables Rouges, NDLR), je ne suis pas du tout d’accord, ça ne doit pas avoir lieu", a poursuivi l’entraîneur, rappelant que lui aussi était un binational, qu’il avait grandi en France et avait la double culture.

"Demain (mercredi), c’est la fête, on se connaît, que le meilleur gagne", a ajouté Regragui. "Si on ne doit pas passer, on félicitera les Français, on sera derrière eux, si on passe, je suis sûr qu’ils nous féliciteront et seront derrière nous."

Interrogé sur ce sujet, le sélectionneur français Didier Deschamps n’a "aucun message". "Je suis dans le domaine du sport, avant le match, après le match. Ça doit rester un match de foot, même s’il y a un historique, même s’il y a énormément de passion", a-t-il déclaré.

Les forces de l’ordre ont procédé à 170 arrestations, dont cent à Paris, dans le cadre des manifestations ayant suivi la qualification samedi du Maroc puis de la France pour les demi-finales.

En Belgique, la police avait procédé le dimanche 27 novembre à une dizaine d’arrestations administratives et à une arrestation judiciaire, à la suite des émeutes qui avaient ébranlé le centre-ville de Bruxelles, en marge du match ayant opposé la Belgique au Maroc.