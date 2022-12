Les votes seront ouverts du lundi 12 au lundi 19 décembre à minuit et les trois finalistes de chaque catégorie seront connus le mardi 20 décembre. Les lauréats seront connus le vendredi 6 janvier lors du Gala du Sport.

Les votants sont des journalistes professionnels, membres de Sportspress.be, et des anciens vainqueurs du trophée "Sportif et Sportive de l’Année" qui ne sont plus en activité. La liste des nommés n’est pas définitive et les votants peuvent voter pour un candidat qui n’est pas repris grâce à une wildcard.

Les nommés

Sportif de l’Année

Bashir Abdi (athlétisme), Tom Boon (hockey), Matthias Casse (judo), Sami Chouchi (judo), Thibaut Courtois (football), Kevin De Bruyne (football), Arnaud De Lie (cyclisme), Stijn Desmet (shorttrack), Maximilien Drion (trail), Remco Evenepoel (cyclisme), Jago Geerts (motocross), Jérôme Guéry (équitation), Alexander Hendrickx (hockey), Eli Iserbyt (cyclocross), Yves Lampaert (cyclisme), Jef Lettens (handball), Simon Mignolet (football), Thierry Neuville (automobilisme), Francesco Patera (boxe), Artuur Peters (kayak), Jasper Philipsen (cyclisme), Thomas Pieters (golf), Xavier Siméon (endurance), Jason Suttels (patinage à roulettes), Bart Swings (patinage de vitesse), Dylan Teuns (cyclisme), Wout van Aert (cyclisme), Kenneth Vandendriessche (triathlon), Stoffel Vandoorne (automobile), Gianni Vermeersch (cyclisme), Jorre Verstraeten (judo), Julien Watrin (athlétisme)

Sportive de l’Année

Cynthia Bolingo (athlétisme), Janice Cayman (football), Sarah Chaari (taekwondo), Lotte Claes (duathlon), Oshin Derieuw (boxe), Nina Derwael (gymnastique), Hanne Desmet (shorttrack), Nicky Evrard (football), Nele Gillis (squash), Tine Gillis (squash), Loena Hendrickx (patinage artistique), Britt Herbots (volleyball), Lotte Kopecky (cyclisme), Emma Meesseman (basket), Elise Mertens (tennis), Hermien Peters (kayak), Emma Plasschaert (voile), Nafi Thiam (athlétisme), Lisa Vaelen (gymnastique), Lise Van Hecke (volleyball), Noor Vidts (athlétisme)

Espoir de l’Année

Muhammad Abdurachmanov (lutte), Gilles Arnaud Bailly (tennis), Sofia Costoulas (tennis), Savannah De Block (golf), Thibaut De Smet (duathlon), Julie De Wilde (cyclisme), Charlotte Englebert (hockey), Febe Jooris (cyclisme), Ayub Muratovic Musaev (lutte), Julie Nicolaes (cyclisme sur piste), Amadou Onana (football), Alec Segaert (cyclisme), Nina Sterckx (haltérophilie), Cian Uijtdebroeks (cyclisme), Fabio Van Den Bossche (cyclisme sur piste), Hannes Van Duysen (escalade), Vlad Van Mechelen (cyclisme), Roos Vanotterdijk (natation), Eline Verstraelen (voile), Emiel Verstrynge (cyclocross), Tibo Vyvey (aviron), Joran Wyseure (cyclocross)

Équipe de l’Année

Acrogym: Bergmans, De Meyst, Hellebosch, Acrogym: Heijens, Röttger, Acrogym: Vlaeminck, De Wever, Raus, Vermeire, Belgian Cats (basket), Belgian Cats 3x3 (basket), Belgian Cheetahs (athlétisme), Belgian Lions (basket), Belgian Lions 3x3 (basket), Belgian Sharks 1: Andries, Vandenbussche (aviron), Belgian Sharks 2: Rodenburg, Blommaert (aviron), Belgian Tornados (athlétisme), Sélection belge CM (cyclisme), Club Bruges (football), Dragons (hockey), Jumping (équitation), K2 500m: Peters, Broekx (kayak), Madison (f): Kopecky, Bossuyt (cyclisme sur piste), Red Wolves (handball), Union SG (football), Yellow Tigers (volleyball)

Coach de l’Année

Kurt Bogaerts (cyclisme), Jacques Borlée (athlétisme), Philippe Clement (football), Kieran De Fauw (cyclisme), Kenny De Ketele (cyclisme sur piste), Karel Geraerts (football), Dario Gjergja (basketball), Tom Goegebuer & Bieke Vandenabeele (haltérophilie), Pieter Gysel (shorttrack), Jorik Hendrickx (patinage artistique), Carl Hoefkens (football), Roger Lespagnard (athlétisme), Fernando Oliva (athlétisme), Koen Pelgrim (cyclisme), Tom Saintfiet (football), Jelle Spruyt (patinage), Tom Steels (cyclisme), Yerime Sylla (handball), Gert Vande Broek (volleyball), Hilaire Van der Schueren (cyclisme), Sven Vanthourenhout (cyclisme/cyclocross)

Paralympien de l’Année

Maxime Carabin (para athletisme), Tim Celen (para cyclisme), Louis Clincke (para cyclisme), Ben Despineux (para tennis de table), Laurens Devos (para tennis de table), Michèle George (para dressage), Roger Habsch (para athlétisme), Griet Hoet & Anneleen Monsieur (para cyclisme), Maxime Hordies (para cyclisme — handbike), Tatyana Lebrun (para natation), Milan Thomas & Jonas Goeman (para cyclisme), Man-Kei To (para badminton), Florian Van Acker (para tennis de table), Ewoud Vromant (para cyclisme)