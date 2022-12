Coupe du monde : ces joueurs qui vont affoler le mercato

Plus que les traditionnels ajustements, on devrait donc assister à quelques mouvements de taille en janvier. Passage en revue des stars du mondial qui seront convoitées dès les premières heures de 2023.

Des pépites

L’exercice n’est pas bien compliqué : prenez la liste des favoris au trophée de “meilleur jeune” de la Coupe du monde et vous obtenez une liste crédible de pépites très convoitées. À l’heure actuelle, les deux favoris pour cette récompense sont logiquement les demi-finalistes Enzo Fernandez et Josko Gvardiol. Le premier appartient à Benfica et s’est fait une place dans le onze argentin à la faveur d’une frappe sublime contre le Mexique, le second est tout simplement le meilleur défenseur du tournoi.

Si les Lisboètes ont annoncé vouloir conserver leur milieu argentin au moins jusqu’en fin de saison (le club portugais a notamment des ambitions en Ligue des Champions, puisqu’il affrontera Bruges en huitièmes de finale), tout porte à croire que Leipzig devrait céder son défenseur croate recruté pour moins de 20 millions d’euros il y a un an et demi.

Le Croate Josko Gvardiol bientôt le défenseur le plus cher du monde

D’autres joueurs de moins de 21 ans ont crevé l’écran. Gonçalo Ramos l’a fait en un seul match puisque son triplé face à la Suisse en huitième de finale a marqué les esprits, d’autant plus qu’il remplaçait Cristiano Ronaldo pour l’occasion. Mais comme pour Fernandez, le président de Benfica a coupé court aux rumeurs en assurant qu’il n’avait pas besoin de vendre en janvier. Même topo pour Jamal Musiala qui, malgré l’élimination précoce de l’Allemagne, a sorti trois prestations de haut vol. Mais le Bayern Munich a les reins suffisamment solides pour conserver son milieu offensif de 19 ans.

Reste le cas de Jude Bellingham, 19 ans lui aussi. Liverpool et le Real Madrid sont des prétendants cités régulièrement. Dortmund garde la main puisque le contrat du joueur court jusqu’en 2025 mais les Borussen s’entêtent rarement face à des offres généreuses. Et on voit mal comment l’enveloppe ne dépasserait pas les cent millions d’euros. Bizarrement, les rumeurs se font plus rares pour Bukayo Saka, lui aussi auteur d’un grand tournoi, malgré un contrat qui prendra fin dans un an et demi à Arsenal.

Enfin, citons l’Américain Yunus Musah. Le milieu de terrain de 20 ans a porté les Etats-Unis pendant quatre matches, prouvant qu’il était prêt à franchir une étape supplémentaire. Cela tombe bien, Valence ne serait pas contre un joli chèque.

Des (un peu) moins jeunes

La précocité de certains ne doit pas faire croire qu’on est vieux une fois passé le cap des 21 ans. Mohammed Kudus a pu se montrer avec le Ghana à tous ceux qui ont raté son début de saison avec l’Ajax Amsterdam. À 22 ans, ce diamant brut ne demande qu’à être poli. Le joueur semble être ouvert à un départ, alors que Schreuder le balade entre l’attaque, le milieu de terrain et le banc de touche. Sous contrat jusque 2025, celui qui possède un spectaculaire pied gauche était dragué par Everton l’été dernier, ce qui a également réveillé l’intérêt de Liverpool.

Côté marocain, Azzedine Ounahi est en train de se faire un nom. À 22 ans, le joueur d’Angers est le parfait complément d’Amrabat devant la défense des Lions de l’Atlas. Bon dernier de Ligue 1, le club a annoncé qu’il ne faisait pas d’un départ du joueur une priorité mais qu’il étudierait toute proposition sérieuse. Selon Mundo Deportivo, le Barça aurait un oeil sur lui. Séville aussi.

Titulaire avec le Portugal, Joao Felix facture un but et deux assists dans ce Mondial. Celui qui n’a toujours pas justifié son transfert à 125 millions d’euros (en 2019) a été placé sur la liste des transferts par Miguel Angel Gil Marin, directeur général de l’Atlético Madrid. Là aussi, la Premier League semble être le point de chute le plus évident. Bien que remplaçant, son équipier Rafael Leao semble avoir une meilleure cote. L’ailier du Milan AC a le même âge que Felix mais il est sur une pente (très) ascendante depuis le titre de champion d’Italie glané la saison dernière. L’ancien lillois n’a pas encore prolongé son contrat, qui prendra fin en 2024, ce qui pourrait exciter les grands d’Europe.

Mais la plus grande hype devrait porter le nom de Cody Gakpo. L’attaquant de 23 ans a porté les Pays-Bas durant la phase de groupes, avec un but à chaque match. Son contrat court jusqu’en 2026, ce qui permet au PSV Eindhoven d’être très exigent. Les dernières rumeurs évoquent un montant de 75 millions d’euros espéré par les dirigeants néerlandais, alors que l’acheteur potentiel le plus souvent cité est Manchester United.

Des joueurs en fin de contrat

Auteur d’un doublé face au pays de Galles et d’un but face à l’Iran malgré un statut de remplaçant, Marcus Rashford s’est rappelé au bon souvenir de ceux qui l’avaient perdu de vue au cours d’une saison 2021-2022 compliquée. En fin de contrat, l’attaquant de 25 ans est régulièrement cité au PSG alors que Manchester United n’a pas perdu espoir de lui faire signer un nouveau bail.

Chez nous, la situation de Selim Amallah sera suivie de près. Le joueur du Standard n’a pas souhaité prolonger son contrat en début de saison et il a disparu peu à peu de la circulation, ce qui ne l’empêche pas d’être titulaire et demi-finaliste avec le Maroc. Les Rouches espèrent trouver une solution dès le mois de janvier.

Amallah a déjà rapporté 335.000€ au Standard

Toutes proportions gardées, Memphis Depay est dans une situation similaire à celle d’Amallah. Avec un salaire moins digeste pour son futur acquéreur, mais toutefois un Mondial correct à faire valoir après un retour tardif de blessure. Arsenal et Manchester United l’ont à l’oeil, tout comme l’AS Rome. Autre buteur expérimenté en fin de contrat : Enner Valencia. L’attaquant équatorien de Fenerbahçe a fait trembler les filets à trois reprises au Qatar, ce qui devrait lui assurer quelques propositions dès cet hiver malgré ses 33 ans.

Olivier Giroud, devenu meilleur buteur de l’histoire de l’Equipe de France durant cette Coupe du monde, devrait pour sa part obtenir un nouveau contrat avec le Milan AC, assorti d’une revalorisation salariale. La Juventus espère en faire de même avec Adrien Rabiot mais ferait face aux envies d’ailleurs de celui qui est en train de faire oublier Paul Pogba dans l’entrejeu des Bleus.

Enfin, il y a le cas très particulier de Youssoufa Moukoko. Plus jeune joueur à représenter l’Allemagne en Coupe du monde, le gamin de 18 ans n’a joué qu’une minute (face au Japon). Malgré son très jeune âge, il est bel et bien en fin de contrat et Chelsea lui fait notamment les yeux doux. Des négociations entre l’avant-centre et les Blues pourraient être entamées dès le mois de janvier.

Des révélations tardives

Dans la catégorie des joueurs expérimentés qui pourraient franchir un cap plus tard que prévu grâce à cette Coupe du monde, le premier nom qui nous vient en tête est celui de Dominik Livakovic. Le gardien du Dinamo Zagreb a souvent pris l’eau en Ligue des Champions cette saison mais il marche désormais dessus. Héros des séances de tirs au but face au Japon et au Brésil, il n’a encaissé que trois buts en cinq matches. À 27 ans, une première grande expérience à l’étranger semble lui tendre les bras.

Dominik Livakovic fête la qualification pour les demi-finales avec ses équipiers. ©BELGA

Sofiane Amrabat est lui aussi le patron d’un demi-finaliste. À 16 mois de la fin de son contrat à la Fiorentina, celui qui appartenait encore à Bruges il y a deux ans et demi sera très convoité après le tournoi. Reste à savoir si la Viola cèdera le Marocain dès cet hiver ou si elle prendra le risque d’attendre l’été prochain.

Autre médian défensif du dernier carré, Alexis Mac Allister est l’un des joueurs les moins “bankables” de l’Argentine. Mais celui qui fêtera ses 24 ans dans deux semaines est devenu un titulaire indiscutable, tant à Brighton qu’avec l’Albiceleste. Les Seagulls ont eu la bonne idée de prolonger son contrat juste avant le début du Mondial, ce qui les mettra forcément en position de force dans d’éventuelles négociations.

L’arrière gauche Borna Sosa, devenu un cadre tant à Stuttgart qu’avec la Croatie, peut aussi faire valoir une belle Coupe du monde. Au point d’être considéré comme un futur grand alors qu’il approche les 25 ans ? Rien n’est impossible, au lendemain d’une Coupe du monde…

Qui signera au Real ?

Parmi les inclassables, on pense notamment aux Marocains Hakim Ziyech et Sofiane Boufal. Le premier est sur une voie de garage à Chelsea et pourrait compter sur l’intérêt du Milan AC. Le second est empêtré dans la lutte pour le maintien avec Angers après avoir connu les joies de la Premier League avec Southampton. Malgré une Coupe du monde plutôt moyenne, Thomas Meunier est toujours convoité par le FC Barcelone si l’on en croit la presse espagnole.

Enfin, soulignons que le Real Madrid a été étrangement peu cité dans cet article. Séduits par Bellingham et Fernandez, les Merengues pourraient se heurter aux envies de Premier League du premier cité et à un grand “non” de Benfica pour le second. Pourtant, Florentino Perez est un adepte des recrutements XXL post-Mondial (Courtois en 2018, James Rodriguez et Kroos en 2014, Di Maria et Ozil en 2010, Ronaldo en 2002). Le voir faire l’impasse serait une énorme surprise. À moins qu’il attende sagement l’été prochain pour les grandes manoeuvres ?