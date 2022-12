Argentine - Croatie: petit vent de panique pour Messi

La FIFA n’en est toutefois pas restée à ces altercations sanctionnées par l’arbitre espagnol. Via sa commission de discipline, elle a décidé d’ouvrir une enquête à l’encontre de l’équipe argentine "en raison de violations potentielles des articles 12 (faute des joueurs et du personnel d’encadrement) et 16 (ordre et sécurité lors des matches) du code disciplinaire de la FIFA" lors du match de vendredi.

Pas de suspension à l’ordre du jour

En Argentine, cette déclaration de la FIFA a créé un vrai vent de panique. Plusieurs médias ont craint une suspension de Lionel Messi suite à ses déclarations lors des interviews d’après-match. "Les Néerlandais ont égalisé à 2-2 après une faute inexistante" qui n’était que la continuation d’un "jugement généralement mauvais", a lancé le septuple Ballon d’or.

"Je ne veux pas parler des arbitres parce que la FIFA peut sanctionner, mais nous avions peur avant le match parce que nous savions ce qui allait arriver (NDLR : avec Mateu Lahoz). Je ne peux pas dire ce que je pense, mais la FIFA doit se pencher là-dessus. Elle ne peut pas mettre un arbitre comme ça sur ce match alors qu’il n’est pas au niveau", a-t-il encore ajouté dans un élan d’énervement.

Toutefois, une suspension de Messi en vue de la demi-finale face à la Croatie pour de tels motifs ne serait pas à l’ordre du jour. Même si la FIFA n’a pas encore délibéré, on évoque plutôt une amende de 15 000 francs suisses (15 200 €) infligée à la fédération argentine. De quoi rassurer tout un peuple qui attend un nouvel exploit de son sauveur béni.