C’est toujours – et pour une semaine encore – vers le Qatar que les yeux des amateurs de sport sont braqués. Les quarts de finale de la compétition, qui se jouaient vendredi et samedi, ont tous les 4 été spectaculaires.

On a d’abord assisté à l’élimination surprise du Brésil, vendredi après-midi, par la Croatie de Luka Modric, finaliste en 2018. C’est donc une nouvelle déception pour la Seleçao, qui figurait parmi les plus gros prétendants à un titre mondial qui lui échappe depuis 2022.

L’autre quart du 9 décembre n’a pas été moins palpitant. Les Argentins ont logiquement dominé les Pays-Bas mais se sont fait rejoindre en fin de match, et n’ont pu se qualifier que lors de la séance de tirs au but. Dans un match serré, physique et entaché par un arbitrage pas toujours compréhensible, l’Albiceleste s’en sort bien.

Les deux autres quarts n’ont pas été moins palpitants. Le Maroc a continué son Mondial extraordinaire en sortant un nouveau favori, en l’occurrence le Portugal. Les Lions de l’Atlas deviennent ainsi la première équipe africaine à intégrer le dernier carré d’une Coupe du monde et réalisent une nouvelle performance bluffante, en n’ayant toujours pas encaissé le moindre but.

Le duel entre Français et Anglais a lui aussi été spectaculaire. Si les champions du monde en titre se sont finalement qualifiés, ils ont ont énormément douté face à la puissance offesive des Three Lions. Un match qu’Olivier Giroud, buteur, a d’ailleurs comparé avec la demi-finale contre les Diables en 2018.

On connaît donc les affiches de ce dernier carré : Argentine-Croatie d’un côté et Maroc-France de l’autre. Deux affiches palpitantes pour une place en finale que notre consultant Alex Teklak a préfacé.

Cyclisme

Une semaine après son retour à la compétition, Wout Van Aert a déjà remporté sa première victoire de la saison en cyclocross. Le Belge a remporté avec panache la 9e des 14 étapes de la Coupe du monde à Dublin, en devançant Tom Pidcock.

Chez les femmes, Fem Van Empel a remporté sa dixième victoire de la saison et a consolidé son avance en tête du classement général.

Basket-ball

En NBA, James Harden a permis à son équipe de Philadelphie de battre les Los Angeles Lakers dans la nuit de vendredi à samedi, dans la conférence Est.

On a également appris ce dimanche le décès de Paul Silas, premier entraîneur de LeBron James et trois fois champion de NBA.

En Belgique, Liège, Charleroi et Anvers se sont de leur côté assuré une place en demi-finales de la Coupe de Belgique. Le Spirou a notamment complètement renversé la vapeur dans son duel face aux Kangourous malinois.

Autres

Le Belge Isaac Kimeli a décroché le bronze à l’Euro de cross-country ce dimanche à Turin, en finissant derrière le Norvégien Jakob Ingebrigtsen, qui a décroché son deuxième titre de rang.

Armand Marchant s’est classé 18e du slalom de Val d’Isère remporté par Lucas Braathen, en réalisant notamment un très bon chrono lors de la 2e manche.