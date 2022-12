Kylian Hazard de retour aux affaires au RWDM : “Plus je vais jouer avec des joueurs forts, plus je vais aimer jouer”

Tous les joueurs redoutent les blessures, encore plus ceux qui ont été privés des terrains pendant de longs mois comme l’a été Kylian Hazard avant son arrivée à Molenbeek en janvier dernier. “Ce n’est jamais agréable de se blesser quand vous êtes joueur de foot. Mais l’équipe a bien tourné et a su gagner sans moi, ce qui m’a aussi permis de travailler correctement et de bien me soigner.”

Lors de sa montée au jeu contre le Club NXT samedi dernier, on a vu un joueur qui avait faim de football. Un Kylian Hazard qui a déjà trouvé certains automatismes aussi, notamment avec des éléments plus techniques comme Challouk ou El Ouahdi. “Plus je vais jouer avec des joueurs forts, plus je vais aimer jouer. Plus il y a de qualité autour de moi, plus je suis content. C’est un plaisir de joueur avec eux.”

Seulement voilà, si ces deux dernières semaines ont été celles du retour pour Kylian, elles ont aussi été synonymes de déconvenues avec deux défaites concédées face à des formations U23. “Je ne sais pas si ces défaites sont dues à un manque d’envie ou de concentration mais nous devons apprendre de nos erreurs et éviter de tomber à nouveau contre des équipes U23. Notre match à Genk avait été horrible, il n’y avait rien de bon à garder. Il y avait du mieux contre Bruges mais nous avons manqué de réalisme et commis deux erreurs qui se sont payées cash.”

De quoi faire douter le groupe ? “Je ne pense pas car nous connaissons nos qualités. Mais il est certain que nous devons arrêter de perdre des points face aux U23. Si nous avions remporté nos matchs contre ces équipes comme prévu, nous serions loin devant et pas avec quatre points de retard sur la première place.”

Cette double claque est peut-être tombée au bon moment pour les Molenbeekois. “On s’est un peu senti invincibles après notre série de victoires consécutives. Nous sommes retombés les pieds sur terre après ces deux défaites et c’est peut-être mieux de connaître ça maintenant que lors des playoffs. Si ces deux défaites peuvent nous remettre les idées en place pour repartir sur le bon chemin, ce sera alors positif.”

Des paroles à transformer en actes dimanche lors de la réception de Virton. “Nous devons redresser la barre et réaliser un six sur six avant la trêve. Sinon ce sera difficile de rester collés au peloton de tête.”

Le noyau : Defourny, Alavoine, Ruyssen, Le Joncour, Sankhon, Vorogovskiy, O’Brien, Oyama, De Sart, El Ouahdi, Biron, Botella, Plange, Challouk, Rikelmi, Vinicius, Hazard.