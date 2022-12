Le Brésil et Neymar n’ont plus que leurs yeux pour pleurer

Personne ne s’attendait à une élimination si précoce tant tout le monde, les joueurs brésiliens les premiers, voyaient cette Seleçao aller au bout. Vingt ans après leur dernier sacre, les Brésiliens étaient les favoris numéros 1 de cette compétition et avaient tout pour remporter le Graal : un collectif solide, des individualités capables de faire la différence sur une action et un extraterrestre du football en la personne de Neymar. “C’est difficile d’avoir des mots en ce moment, avance Thiago Silva, le capitaine brésilien. Quand on n’atteint pas un objectif, cela fait très mal. Il faut essayer de se relever, il n’y a pas d’autre alternative.”

Un plan clair côté croate

En football, ce n’est malheureusement pas toujours la meilleure équipe qui gagne. Et le Brésil devra bien avouer que son adversaire a réalisé tactiquement le match presque parfai. Les hommes de Zlatko Dalic n’ont pas caché leurs intentions dès les premières minutes de la rencontre : ils n’allaient pas jouer toutes voiles dehors et allaient plutôt attendre le Brésil en s’appuyant sur un bloc défensif très solide. C’est ce qui leur a permis de tenir durant les 90 minutes du temps réglementaire face à une équipe brésilienne incapable de mettre du rythme dans la partie.

Magnifique: le fils de Perisic vient consoler Neymar après la défaite contre la Croatie

Comme s’ils étaient en panne d’idées, les hommes de Tite n’arrivaient pas à percer ce bloc croate, sauf sur l’une ou l’autre action individuelle, mais sans parvenir à inscrire ce petit but qui aurait fait toute la différence. Si les Brésiliens ont dû passer par les prolongations, c’est aussi parce qu’ils ont dû faire face à un grand Dominik Livakovic auteur de plusieurs gros arrêts, à deux reprises devant la star du Paris Saint-Germain mais aussi sur un tir de Paqueta.

Ces prolongations, les Croates les attendaient avec impatience. Il faut dire qu’ils sont habitués à faire durer le plaisir eux qui ont joué huit fois les prolongations sur leurs neuf derniers matchs à élimination directe dans un Euro ou un Mondial. La finale du Mondial 2018 face à la France est la seule exception qui confirme la règle.

Magnifique but de Neymar

Et dans cette partie de match où les corps sont mis à rude épreuve, c’est Neymar qui allait d’une manière magistrale s’offrir le rôle du héros : après un une-deux avec Rodrygo, le Parisien réalisait la même chose avec Paqueta avant de contourner Livakovic pour envoyer le ballon dans le plafond du but croate (0-1, 105e). Le plus dur était fait et Neymar, qui avait dribblé sept Croates sur cette action, pouvait savourer : en plus de son statut de héros dans ce match, il égalisait par la même occasion le record de buts inscrits par Pelé en sélection brésilienne (77)…

Mais le Brésil a reculé et s’est fait punir : sur la seule frappe cadrée des Croates, déviée par Marquinhos, l’égalisation tombait et poussait les vingt-deux acteurs à se rendre aux tirs au but. “La Croatie est une équipe de qualité, avance Thiago Silva. Nous aurions dû être plus concentrés. Nous n’avons pas l’habitude de prendre ce genre de contre-attaque. Je pense que nous avons été un peu désorganisés.” Lors de la séance de tirs au but, Neymar n’aura même pas eu le temps de frapper puisque la Croatie mettait fin au rêve de la Seleçao avant le tir du cinquième joueur brésilien. Et se qualifiait en demi-finale en ayant gagné qu’une seule fois au bout de 90 minutes de jeu, face au Canada.

Lors du Mondial 2018, le Brésil était tombé dans le piège tactique mis en place par Roberto Martinez et les Belges. Quatre ans plus tard, au même stade de la compétition, ce sont les Croates qui ont joué le rôle de bourreaux. Avec la même conclusion : grand favori du tournoi, les Brésiliens sont dehors et n’ont, comme Neymar, plus que leurs yeux pour pleurer.