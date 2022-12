La première pour van Aert dimanche ?

Dublin (annulé en 2020 à cause du Covid) est une nouvelle étape dans le calendrier. Le circuit emprunte des prairies avec quelques collines, asséchées et durcies par le froid. Des poutres et un passage dans le sable complètent un tracé de 3 km taillé pour des hommes forts et donc pour le maillot vert du dernier Tour de France.

"Je me suis surpris, je ne m’attendais pas à monter sur le podium, avouait van Aert dimanche à Anvers. Je me sentais vraiment mieux que je ne le croyais et j’ai pu conserver mon rythme toute la course. J’ai six semaines d’entraînement dans les jambes, mais ajoutez-y six autres semaines et je serai un autre athlète. À partir de la période de Noël (NDLR : durant laquelle il disputera les épreuves de Mol, le 23 décembre, de Gavere, le 26, d’Heusden-Zolder, le 27, de Diegem, le 28, et de Loenhout, le 30) , je pourrai vraiment lutter pour la victoire".

Wout van Aert pensait alors à des courses où il sera opposé à van der Poel, ce qui ne sera pas le cas dans cette 9e manche d’une Coupe du monde que domine Laurens Sweeck. L’Anversois possède 236 points, soit 6 de plus qu’Eli Iserbyt, 32 que le champion d’Europe Michael Vanthourenhout et 53 que Lars van der Haar. Ces quatre-là sont les seuls qui pourraient se mêler à la lutte entre van Aert et Pidcock.