Richarlison, de miséreux des favelas à star de la Seleção

Pauvreté au Brésil

S’il est l’un des hommes forts de ce Mondial, Richarlison a été proche de rater le grand rendez-vous de sa vie. À un mois de la Coupe du monde, le joueur de Tottenham s’est blessé au mollet lors du duel face à son ancienne équipe, Everton. "Il me reste un mois avant mon rêve", avait lancé Richarlison, sorti en pleurs du terrain, aux journalistes présents ce soir-là. Pari réussi.

De toute façon, le Brésilien est habitué à ce qu’on lui mette des bâtons dans les roues. Tout petit, le natif de Nova Venecia a déjà dû batailler pour toucher à son rêve de devenir footballeur, lui qui vient d’une famille très pauvre. Fils d’un maçon et d’une femme de ménage, Richarlison vend des glaces et nettoie des voitures au sein de son quartier défavorisé pour apporter de l’argent à sa famille. Celui qui a arrêté l’école à l’âge de 16 ans aurait pu mal tourner comme bon nombre de ses amis. "Dans mon enfance, j’ai vu beaucoup d’argent, d’armes et de drogues, racontait-il récemment à Eurosport. C’est à ce moment-là qu’il faut choisir quel chemin de la vie emprunter."

Et Richarlison a choisi celui qui l’a amené au monde du football professionnel. Après un test jugé non satisfaisant par l’Atletico Mineiro, l’attaquant finit par recevoir sa chance à l’America Mineiro. "Ironie du sort, l’America s’est retrouvé en finale du championnat U17 face à l’Atletico, expliquait à So Foot Renato Velsasco, devenu son agent à cette époque. Richarlison venait d’arriver et il a inscrit un doublé qui a offert le premier titre à l’America depuis de nombreuses années. L’Atletico a essayé de le récupérer, mais c’était trop tard…"

La carrière du Brésilien est définitivement lancée quand il rejoint l’équipe première du club avant de partir à Fluminense. À l’été 2017, "Rick" fait le grand saut vers l’Europe et le club anglais de Watford où il n’aura besoin que d’une saison pour marquer les esprits avant de franchir un nouveau cap dans sa carrière en signant à Everton pour 45 millions de livres.

Une voix qui porte

Celui qui a amené cet été son sens du but et ses bons replis défensifs à Tottenham a aussi une voix qui porte en dehors des terrains de football. Durant la crise de Covid-19, Richarlison n’a pas hésité à appeler ses compatriotes à aller se faire vacciner, dans un pays où l’ex-président brésilien Jair Bolsonaro a toujours minimisé l’impact de ce virus. "Le coronavirus est un ennemi invisible et dangereux, expliquait celui qui est devenu l’ambassadeur d’un programme lancé par l’université de Sao Paulo voulant approfondir la recherche sur le virus. Les vrais cracks ne portent pas des crampons. Ce sont les médecins, les chercheurs et les scientifiques qui risquent leur vie tous les jours."

Victime de racisme

Sans se positionner sur l’échiquier politique, au contraire de son coéquipier Neymar qui a toujours soutenu Bolsonaro, le champion olympique profite de son statut de star brésilienne pour faire passer des messages. Comme ce soir de septembre dernier quand le buteur a vu une banane être lancée dans sa direction lors de la célébration d’un but face à la Tunisie. "Tant que les autorités feront bla bla blaet ne puniront pas, cela continuera, avait-il écrit sur Twitter. Le racisme est partout, en paroles et en actes, mais aussi de manière déguisée. Quand les gens changent de trottoir, car ils voient un homme noir arriver dans l’autre direction, c’est du racisme."

Le joueur, dont la valeur est estimée à 70 millions d’euros, s’est désormais lancé dans une mission personnelle. Dans l’ombre de Neymar, Vinicius ou Casemiro, Richarlison veut emmener la Seleçao sur le toit du monde. Avec trois buts et un assist, "Rick" a en tout cas déjà démontré qu’il pouvait être le sauveur de la nation.