Arie Haan se souvient de la finale du Mondial 1978: « On a refusé la médaille des mains du dictateur Videla »

Arie Haan, il paraît que le trajet en car de l’hôtel vers le stade de River Plate était déjà un calvaire. Des gens avaient brûlé du bois pour vous boucher le passage.

"En tout cas, je me souviens que le car ne savait pas passer. Nous avions pris des routes secondaires pour ne pas être bloqués, mais la population locale était au courant. Je ne vais pas dire qu’on a craint pour notre vie, mais l’atmosphère était très menaçante. C’est devenu encore pire quand on est arrivé au stade. Officiellement, il y avait 75 000 spectateurs dans les tribunes, mais je suis sûr qu’il y en avait plus. Et ce que je n’oublierai jamais, ce sont les confettis qu’il y avait sur la pelouse. Tout était blanc. Ils ont tout fait pour nous intimider."

Le match a commencé avec beaucoup de retard.

À cause de la protection à la main de René van de Kerkhof du PSV. Selon les Argentins, c’était un plâtre et c’était trop dangereux. Leur capitaine Daniel Passarella refusait de jouer. Après 20 minutes, un compromis a été trouvé. Un autre bandage, moins dur, a été mis autour de la main de René. C’était leur façon de nous déstabiliser. Et l’arbitre italien Gonella est tombé dans le piège. Normalement, c’était l’Israélien Abraham Klein qui allait arbitrer le match.

Gonella aurait dû vous donner deux penaltys, mais il a mis le ballon hors de la surface de réparation.

C’est ce que certains prétendent, mais je ne me souviens plus des phases. Par contre, on sentait que l’Argentine devait gagner ce match. C’était la première Coupe du monde où le sponsoring jouait un grand rôle. Le responsable du marketing était… Sepp Blatter. Il était le bras droit de João Havelange, le président de la FIFA. Le Brésil se sentait aussi volé. Pour accéder à la finale, il fallait être premier d’une poule de quatre. Le Brésil et l’Argentine étaient à égalité de points. Mais Brésil – Pologne (3-1) s’est joué trois heures avant Argentine – Pérou (6-0). Et donc, les Argentins savaient exactement combien de buts ils devaient marquer pour jouer la finale. Et le juge de touche lors de cet Argentine – Pérou était… ce même Gonella. Il n’y avait pas encore de VAR. Il pouvait décider ce qui lui convenait.

Revenons à votre finale. Il paraît que c’était une partie de catch, les « attentats » se succédaient.

Je me souviens que Neeskens avait le nez qui saignait. Et oui, le jeu était viril. Je ne me souviens plus du nombre de cartes jaunes (NDLR : trois pour les Néerlandais, deux pour les Argentins) mais on mettait le pied, oui. Je dois dire que nous, aussi, nous avions une équipe qui n’avait peur de personne. C’était donc un match avec beaucoup de fautes, mais aussi avec du très bon football. Le niveau du match et le rythme de jeu étaient très élevés.

Malgré l’absence de Johan Cruijff à ce Mondial.

Beaucoup de versions circulent à ce sujet. Selon lui, il a été victime, avec sa famille, avant le Mondial, d’une tentative d’enlèvement dans son logement à Barcelone, où il jouait. Quelqu’un aurait pointé un fusil sur sa tempe, sa femme et lui ont été ligotés dans son appartement, devant les yeux de leurs enfants. Il y avait encore un grand absent : Willem Van Hanegem, qui sentait qu’il ne serait titulaire pas sous Happel. Les deux meilleurs joueurs néerlandais du Mondial 1974 n’étaient pas là.

Mario Kempes a marqué le 1-0 en première mi-temps, mais vous avez eu plusieurs occasions, notamment via Johnny Rep.

On a eu la malchance que leur gardien Fillol ait joué le meilleur match de sa vie contre nous. On a eu la même blague dans la finale de 1974 contre l’Allemagne de l’Ouest (2-1 pour les Allemands). Là, c’était Sepp Maier qui avait tout sorti. Mais j’ai toujours eu l’impression que l’Argentine était plus prenable que l’Allemagne de l’Ouest, qui avait une meilleure équipe. C’est en 1978 qu’on aurait pu être champion du monde ! Cela dit : l’Argentine avait aussi de bons joueurs. Mon adversaire direct était Osvaldo Ardiles, qui est parti à Tottenham cette année-là. On s’est échangé nos maillots après la finale, mais je l’ai perdu !

En seconde mi-temps, vous avez rétabli l’équilibre. Nanninga a égalisé à la 82e.

Correct. Là, aussi, je peux vous raconter une chouette anecdote. L’entraîneur argentin Cesar Menotti avait engueulé son adjoint sur le banc. Il faut savoir que Nanninga était très fort de la tête. Il mesurait 1m90, mais il était réserviste. Avant le match, Menotti avait demandé à son adjoint s’il pensait que Nanninga pourrait monter au jeu. L’adjoint avait dit que c’était impossible. Et donc, il n’avait pas mis de grand défenseur sur son banc. Il l’a payé cash. Il était fou de rage.

Et alors, il y a ce ballon de Rensenbrink sur le poteau à la 91e, dans les arrêts de jeu, après un long ballon de Ruud Krol.

Chaque Néerlandais qui est né avant 1978 se souvient de cette phase comme si elle avait eu lieu hier. Rob a toujours prétendu qu’il n’aurait pas pu mettre le ballon au fond vu que l’angle était trop fermé. Moi, je le connaissais d’Anderlecht. Il a marqué des buts plus difficiles que cela. Normalement, il concrétisait toujours ce genre d’occasions. Sauf dans cette finale.

L’Argentine l’a emporté 3-1 dans les prolongations.

Alors qu’elle n’était pas meilleure que nous lors de ces prolongations. Et je maintiens qu’on a commis une erreur tactique. Quand Nanninga est monté, on jouait avec deux tours devant : lui et le défenseur Ernie Brandts du PSV. C’était la panique à bord chez les Argentins. Avant les prolongations, Brands est retourné en défense. Cela a été le tournant du match.

Le coach Ernst Happel s’est donc trompé.

Il s’est surtout trompé en suivant l’avis du capitaine Ruud Krol ! C’est Krol qui lui a dit de jouer plus prudemment et de faire reculer Brandts. Moi, j’étais d’un autre avis et je l’avais dit à Happel ! Je sentais que les Argentins allaient plier. Par après, j’en ai reparlé avec Happel. Il m’a dit qu’un entraîneur ne doit jamais aller à l’encontre de l’avis de la majorité de ses joueurs.

Kempes était l’homme du match avec deux buts et un assist.

Oui, c’était la grande star du tournoi. Il avait marqué six buts, et Rensenbrink cinq. J’étais aussi content de mon tournoi. Alors que j’avais joué libero en Allemagne en 1974, j’avais été médian offensif en Argentine 1978. J’ai marqué deux buts très importants, contre l’Allemagne de l’Ouest et contre l’Italie, et j’avais donné le pré-assist pour le but de Nanninga en finale.

Mais Rensenbrink et vous êtes restés à Anderlecht…

C’était une autre époque. Et Anderlecht avait une des meilleures équipes d’Europe.

Vous avez encore votre médaille d’argent ?

Elle doit être quelque part, mais je ne sais pas où. Nous avons pourtant refusé de la recevoir des mains du Général Videla, le dictateur qui est coupable de la mort de milliers d’Argentins. On a reçu notre médaille plus tard. Le soir, on était invités à un banquet, mais on est restés à l’hôtel. Les rues étaient d’ailleurs noires de monde ; on n’aurait pas pu passer.

Avant la Coupe du monde, il y a eu un appel au boycott aux Pays-Bas.

En effet. L’action « loed aan de Paal » (NdlR: du sang au poteau) voulait soutenir « les Mères de la place de Mai » en Argentine (NdlR : « Asociación Madres de la Plaza de Mayo », une association de mères argentines dont les enfants ont disparu et ont été assassinés par la dictature militaire pendant la guerre sale, on parle de 30 000 disparitions), mais nous ne voulions pas mélanger la politique avec le sport. En 2018, je suis retourné en Argentine pour le programme télé Andere Tijden Sport. J’ai rencontré quelques anciens joueurs de l’équipe nationale d’Argentine, dont Passarella et Luque, et on m’a expliqué combien la population souffrait à cette époque. Vous savez que jusqu’à ce jour, les « Mères de la place de Mai » se réunissent une fois par semaine sur une place à Buenos Aires pour réclamer une vraie enquête afin de connaître la vérité ? Elles sont devenues un symbole en Argentine. »

Johnny Dusbaba, qui jouait avec vous à Anderlecht et ensuite au Standard, est le seul à avoir refusé d’aller en Argentine.

Mais cela n’avait rien à voir avec un boycott du régime ! Dusbaba était amoureux et ne voulait pas laisser sa copine seule en Belgique ! Il l’a bien regretté, parce que son concurrent direct Wim Rijsbergen s’est blessé et le jeune Brandts a presque joué tous les matchs. Si Dusbaba n’avait pas déclaré forfait, il aurait joué contre Kempes en finale.

En 1978, vous aviez l’impression que l’Argentine devait gagner. Est-ce que vous n’avez pas le même sentiment maintenant, vu que c’est la dernière chance de Messi ?

Quelques journaux néerlandais m’ont appelé ces derniers jours. Je leur ai tous dit que je suis optimiste. En cinq affrontements lors d’une phase finale de Coupe du monde, on a perdu deux fois : une fois après prolongations et une fois après les tirs au but, en 2014, au Brésil. Jamais après 90 minutes. Le bilan est donc positif. Avec ou sans Messi : j’y crois !