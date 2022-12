Des joueurs du Ghana et du Cameroun auraient dû payer pour pouvoir jouer en Coupe du Monde, certains Français sélectionnés selon leurs agents

Habituée à lâcher des bombes dans le monde du football, la nouvelle vidéo de Romain Molina n’a pas fait exception. D’après le journaliste français aux quelque 400 mille abonnés sur Twitter, certains joueurs du Ghana et du Cameroun ont dû payer leur fédération respective pour pouvoir jouer lors de la Coupe du Monde au Qatar. Certains Ghanéens auraient même payé pour être sélectionnés au préalable. Le président du Ghana, Kwesi Nyantakyi, est un ancien agent (de Baba Rahman par exemple qui a été sélectionné d’ailleurs pour ce Mondial). La famille Ayew aurait un poids énorme sur les décisions notamment en matière de décisions prises et de postes choisis (au profit des frères Ayew). Même idée au Cameroun où un agent aurait sous sa tutelle la plupart des joueurs et où une majorité de ceux présents auraient sorti le portefeuille.