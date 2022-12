Un Vélodrome géant, des conteneurs et plusieurs bijoux

LE PLUS QATARI: le stade Al Bayt

Situé à Al-Khor, à une soixantaine de kilomètres de Doha, le stade Al Bayt (69 000 places) est le plus difficile à atteindre. Le taxi est la solution la plus simple en apparence, mais la zone dans laquelle les chauffeurs vous déposent est à… près de 40 minutes de marche du stade. La récompense est toutefois au bout. Lorsque sa forme de tente traditionnelle qatarie se dresse devant vous, il est difficile de ne pas sortir son appareil photo. Le jour du match d’ouverture entre le Qatar et l’Équateur, les chameaux et les chevaux qui entouraient l’entrée principale donnaient une couleur encore plus locale à ce stade, aussi beau à l’extérieur qu’à l’intérieur. On se croit vraiment à l’intérieur d’une tente bédouine tant la décoration a été effectuée avec le souci du détail. Après le Mondial, la tribune haute sera démontée et recyclée pour créer d’autres infrastructures sportives au Qatar.

LE PLUS LUMINEUX: le stade Ahmad Bin Ali

La Belgique y a joué deux fois. Elle y a gagné un match, face au Canada, et y a été éliminée lors du nul face à la Croatie. Mais on a quand même beaucoup aimé ce stade scintillant (40 000 places). Ses lumières extérieures projettent les drapeaux des équipes qui s’affrontent avant le match. Et le stade s’illumine aux couleurs du vainqueur après la rencontre. C’est juste magnifique. On apprécie aussi cette enceinte moderne et fonctionnelle, car les conditions de travail y sont excellentes. On l’aime enfin parce qu’il est situé juste à côté d’un centre commercial, le Mall of Qatar, où les supporters de l’équipe gagnante en profitent souvent pour aller se restaurer et fêter la victoire de leur équipe en chanson. Ce fut notamment le cas des Argentins après la victoire face à l’Australie et c’était très beau à voir. Après la Coupe du monde, une tribune sera démontée et le club d’Al-Rayyan en sera le nouveau résident.

LE PLUS IMPRESSIONNANT: le stade Lusail

C’est à Lusail, dans ce quartier futuriste créé expressément pour le Mondial, que se disputera la finale de la Coupe du monde, le dimanche 18 décembre. Si la France la dispute, elle pourrait presque se sentir à la maison, car cette enceinte ressemble au Vélodrome de Marseille, en un peu plus grand. Sa capacité est de 80 000 places. Sa modernité, avec des écrans partout, est folle. Et l’impression d’immensité est à couper le souffle. De l’extérieur, il ressemble à la coque d’un immense paquebot. Les jeux d’ombre et de lumière qui sont projetés rappellent le "fanar", un type de lanterne très utilisé au Qatar, et lui confèrent un caractère encore plus particulier. Après le tournoi, une partie des installations sera démontée pour que des appartements, des magasins, une clinique et même une école y voient le jour.

LE PLUS ATYPIQUE: le stade 974

C’est peut-être celui dont on a le plus parlé avant le Mondial. Fabriqué avec des conteneurs, il est entièrement démontable et sera reconstruit en Afrique après le tournoi. S’y rendre est une vraie expérience. Les conteneurs colorés font naître un jeu de couleurs qui ressemble presque à des Lego. Mais une fois à l’intérieur, on oublie totalement ce côté atypique et rien ne laisse penser que nous sommes dans un stade (de 40 000 places) qui ne sera plus là dans quelques mois. Proche des côtes du Golfe persique… et de l’aéroport, le stade 974 (le préfixe téléphonique du Qatar) est également le seul à ne pas être climatisé. Le vent venu de la mer fait office de climatisation naturelle. Le point négatif : son accès n’est pas évident, car il faut passer par les endroits les plus fréquentés de Doha. Et lors de notre deuxième expérience, la ligne de métro était fermée, ce qui a engorgé la zone de taxis, qui s’est transformée en zone de chaos.

LE PLUS BEAU: le stade Al Thumama

Esthétiquement, c’est, pour nous, le stade le plus beau de ce Mondial, vu de l’extérieur. C’est un plaisir de s’y rendre et de voir sa magnifique structure se rapprocher petit à petit. Ses lignes évoquent un keffieh, une coiffe portée par les hommes et les garçons au Moyen-Orient. À l’intérieur, ses couleurs (vert, blanc, rouge) rappellent le drapeau de… l’Italie. La Belgique y a perdu face au Maroc dans une ambiance indescriptible, mais l’expérience n’en est pas pour le moins restée plaisante. Cette enceinte de 40 000 places sera démontée en partie après le Mondial et sa capacité sera ramenée à 20 000 places. Une clinique sportive et un hôtel ouvriront, dedans.

LE PLUS INSOLITE: le stade Al Janoub

Encore un stade qui a fait parler de lui, surtout sur les réseaux sociaux, car sa forme ressemble furieusement à… l’intimité d’une femme. Il s’inspire en réalité d’une coque de bateau de pêche aux perles. À l’intérieur, la modernité et la propreté sont les maîtres mots. Mais cela manque un peu d’âme. Son accès est, qui plus est, difficile : il faut prendre un service de navette de bus après le métro. C’est également un des rares stades où nous avons eu un peu froid, car la climatisation était trop forte. Sa nature modulaire permettra de le réduire de 40 000 à 20 000 places après le Mondial.

LE PLUS BANAL: le stade de la Cité de l’Éducation

Pour un journaliste, c’est le plus facile où se rendre. Il est accessible à pied depuis le centre média principal de Doha, là où ont lieu toutes les conférences de presse d’avant-match. Sa forme de diamant du désert est sympathique, tout comme le fait qu’il soit installé dans le quartier universitaire, où de nombreuses installations sportives sont présentes. Cette enceinte de 45 000 places est illuminée par des lumières LED peu énergivores, mais faiblement rayonnantes. Banal est sans doute le mot qui lui convient le mieux, malgré les millions dépensés pour le construire. Mais les supporters marocains sont quand même parvenus à y mettre le feu lors du huitième de finale disputé face à l’Espagne. Sa capacité sera réduite de moitié après le Mondial.

LE PLUS DÉCEVANT: le stade Khalifa

Construit en 1976 et rénové pour la Coupe du monde, le stade Khalifa est le plus historique du Qatar. Sa façade extérieure est colorée et ses escaliers en spirale rappellent un peu ceux de San Siro, à Milan. Mais tout y est trop grand et l’accès est un peu compliqué, dû à sa situation en plein centre de Doha. Ce stade a accueilli les Mondiaux d’athlétisme en 2019 mais, pour des rencontres de football, la piste éloigne le terrain des spectateurs, un peu comme au stade Roi Baudouin. Et cela nuit, forcément, à l’ambiance. C’est, de loin, le stade que nous avons le moins apprécié.