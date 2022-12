Paul-José Mpoku taquine Silvio Proto « s’il y en a bien un qui perdait du temps c’était lui » (vidéo)

Alors en train de discuter de la perte de temps durant le Mondial, l’idée a fait ressurgir d’anciens cauchemars à Paul-José Mpoku. Présent sur le plateau avec l’ancien anderlechtois Silvio Proto, le Rouche taclait le gardien "s’il y en a bien un qui perdait du temps c’était lui hein", suivi d’un "purée ti’ " bien liégeois. "Moi ?" répondait Proto en jouant l’innocent. Proto, détesté à Sclessin pour ses pertes de temps à chaque lancer de briquet ou de verres rempli de bière, rétorquait en rigolant "maintenant on arrête des matchs pour ça. Moi quand je jouais mon but était en feu et on me donnait des cartes jaunes à moi". Les esprits s’échauffaient légèrement et tout ça se concluait par "tu excitais les supporters avec ton genre" de "Polo" Mpoku.