« Pas envie de vivre avec le regret de ne pas avoir essayé »

"Certains nous considèrent trop vieux, et pourtant… Qui aurait cru qu’on serait encore devant vous aujourd’hui ?"

C’est par un trait d’ironie que Jonathan Borlée, assis à côté de son frère Kevin, a débuté son intervention, ce lundi matin, au stade Roi Baudouin, le lieu emblématique choisi par des athlètes qui ne le sont pas moins pour dévoiler leurs projets d’avenir. Stop ou encore ? Alors que des images de leurs exploits passés défilaient sur les écrans, le recordman de Belgique du 400 M. s’est plu à ménager un peu le suspense.

"Au cours de ces 15 années de carrière de haut niveau, nous n’avons rien laissé au hasard. Grâce au soutien sans faille de notre entourage et à un encadrement excellent, nous avons pu développer une expérience et un palmarès dont nous sommes fiers", a-t-il repris, avant de s’attarder brièvement sur les temps forts d’une carrière "avant tout rythmée par les olympiades, le rêve ultime pour un athlète".

"Nous avons vécu les JO de Pékin avec des étoiles plein les yeux, émerveillés par la médaille de notre sœur avec le 4x100 m. Quatre ans plus tard à Londres, nous avons eu la chance d’être tous les deux dans la forme de notre vie et de courir la finale des Jeux olympiques. J’y ai également établi le record de Belgique, qui tiendra peut-être encore longtemps, qui sait ? L’année 2016 a été difficile mais, portés par notre ambition, nous avons persévéré et nous sommes revenus de Rio avec une quatrième place. Une maigre consolation qui, avec le recul, a marqué le début d’un nouvel élan. Après la pandémie et son lot de désillusions, les Jeux de Tokyo nous ont mis au défi, physiquement et mentalement. Mais nous avons encore pu démontrer notre détermination et notre envie de performer".

Citant d’autres moments forts (les médailles individuelles de Kevin, leur podium en commun à l’Euro de Berlin, les courses en Diamond League…) et avançant le fait que le relais des Belgian Tornados s’est imposé comme "une équipe incontournable des grands rendez-vous internationaux", Jonathan Borlée a ensuite mis en exergue le fait que "les épreuves", qu’elles soient structurelles ( "On ne s’est pas toujours sentis compris ou soutenus") ou physiques ( "Les blessures ont freiné nos ardeurs"), l’ont fait grandir, son frère et lui.

« Temps de songer à l’avenir »

Avant de finir : "Donc voilà, il est temps pour nous de songer à l’avenir, à un autre départ. Il est temps pour nous de nous fixer de nouveaux objectifs, de nouveaux challenges. Après mûre réflexion, nous souhaitons arrêter notre carrière d’athlète… mais pas avant 2024. Ce sera après les Jeux de Paris. Notre rage de vaincre, notre envie de nous dépasser sont toujours là. Nous aimons les challenges. Les deux prochaines années vont nous mettre au défi, nous en sommes bien conscients, mais nous sommes prêts à les relever. Nous n’avons pas envie d’arrêter et de vivre avec le regret de ne pas avoir essayé".

Une décision personnelle, sans concertation

Prendre cette décision n’est pas le fruit d’une réflexion commune. "Nous n’en avons pas discuté, commente Jonathan. Personne n’a fait de concession, c’est le projet qui est motivant et nous avons une dynamique positive ensemble à l’entraînement, avec Kevin et Dylan. À titre personnel, j’ai pris beaucoup de plaisir en fin de saison dernière et j’espère bien le retrouver les deux prochaines années. Je vais en profiter à 100 %, chose que j’ai parfois oublié de faire".

Et Kevin Borlée d’indiquer: "On va relever le défi ensemble, c’est ça qui fait plaisir. On va se serrer les coudes et on va y aller, c’est une vraie motivation ! Si Jonathan avait arrêté, cela aurait été spécial pour moi, et complètement différent, mais je n’y ai jamais pensé."

Jacques Borlée, de son côté, a accueilli avec bonheur la décision de ses deux fils.

"Il s’agit de leur décision, c’est un choix personnel, je n’ai pas du tout été consulté, assure le paternel. En tant que père, je me dis bien sûr que s’ils arrivent à vivre des Jeux olympiques pour la cinquième fois, dans une épreuve aussi difficile, ce serait exceptionnel. En 2012, quelqu’un dont je tairai le nom m’avait dit qu’un coureur de 400 M. durait trois et cinq ans. On est dix ans plus tard et mes fils sont toujours là. Ensuite, pour l’entraîneur que je suis, c’est fantastique de voir comment ils se défoncent à l’entraînement, ils sont toujours dans l’intensité. Ils ont des moteurs extraordinaires, ce sont des machines de guerre ! S’ils décident d’aller jusqu’à Paris, ce n’est évidemment pas pour faire les choses à moitié. Ils vont être déchaînés pour faire en sorte que ce dernier grand moment soit inoubliable."

L’entraîneur bruxellois pense les jumeaux capables de redescendre sous les 45 secondes, ce qu’ils n’ont plus réalisé en individuel depuis 2017 et 2018 respectivement. "Grâce au staff médical autour de nous, on commence à bien maîtriser la problématique des blessures qui nous ont empoisonné la vie récemment, on améliore les techniques d’entraînement et de récupération, et je vois l’avenir avec optimisme. Je suis convaincu que je peux ramener mes deux fils dans les 44 secondes. Et ce sera déterminant pour aller vers quelque chose de grandiose à Paris."

Six grands rendez-vous avant de se retirer

Lors des deux prochaines saisons, les jumeaux Borlée vont potentiellement vivre une dernière fois tous les grands rendez-vous du calendrier athlétique. Un condensé de six événements lors desquels ils tâcheront de transformer chaque opportunité en podium, histoire d’alimenter un peu plus leur compteur de médailles. Chronologiquement, il y aura les championnats d’Europe indoor à Istanbul (mars 2023), les championnats du monde outdoor à Budapest (août 2023), les championnats du monde indoor à Glasgow (mars 2024), les Relais Mondiaux aux Bahamas (avril/mai 2024) et les championnats d’Europe outdoor à Rome (juin 2024) pour aboutir aux Jeux olympiques de Paris (juillet/août 2024). C’est là, dans la Ville Lumière, qu’ils veulent écrire une dernière fois l’histoire et terminer leur carrière en beauté. Le défi est exaltant !

"La médaille olympique est la médaille qui nous manque et, en partie, c’est cet objectif qui nous fait continuer", indique Kevin. "Si on y arrive, si tout se met en place, c’est un exploit qu’on peut atteindre, et bien entendu ce serait le sommet ! Mais on a vu ces dernières années que parfois on a beau être prêt, on a beau courir son meilleur chrono, le résultat final n’est pas toujours à la hauteur de nos espérances. Un podium, cela se joue à pas grand-chose, ce sera à nous, à l’équipe, à tout le monde, de travailler et de faire le maximum pour être à Paris dans les meilleures dispositions possibles. Si on continue, c’est parce qu’on est persuadés qu’on peut y arriver, qu’on peut être performants."

"Ce n’est pas pour visiter Paris", rigole Jonathan.

Quelques mois avant les Jeux de Paris, en novembre 2023, Jacques Borlée emmènera ses troupes pour le traditionnel team-building, cette fois en Amérique du sud (Amazonie et Patagonie). "On cherche toujours à donner du sens à ce que nous faisons", indique le père de famille.

Une après-carrière toujours en pointillé

Les plans de Kevin et Jonathan Borlée concernant leur après-carrière sont encore flous. "Il nous reste deux ans pour nous décider", sourit le premier. "On y pense, mais on s’est toujours donnés à 100 % dans l’athlétisme, ce n’est pas évident de penser à l’après, de mettre des choses en place."

"On a nos idées, on sait vers quoi on a envie d’aller mais on veut dépenser le moins d’énergie possible", reprend Jonathan.

Étant donné que leur père a annoncé, plus tôt cette année, qu’il quitterait son poste de coach des Belgian Tornados après les Jeux de Paris également, il a été envisagé, en Flandre du moins, de confier sa succession à l’un des deux athlètes. "Nous poser la question, c’est flatteur et on voit la considération qu’on a pour nous. Il ne faut jamais dire jamais mais à première vue… Vous savez, on connaît les difficultés liées à ce rôle, l’envers du décor. Mais ce n’est pas d’actualité, il reste deux ans", conclut Jonathan.