La non-sélection de l’Italien pour le stage qui se déroule actuellement en Grèce n’a fait que confirmer la fin de son aventure à Anderlecht. Son contrat de prêt s’arrêtera en janvier. Il est déjà de retour au pays et travaille actuellement avec son club, l’Inter Milan, à une solution pour la deuxième partie de saison.

Avec son niveau actuel et sa crise de confiance, il aura du mal à jouer dans la même cour que Romelu Lukaku ou Lautaro Martinez. Le projet est d’enchaîner avec un nouveau prêt. Plusieurs clubs – Sampdoria, Hellas Verona, Empoli, Salernitana et Lecce – se sont informés auprès des Nerazzurri. Rien n’est concret pour l’instant.

Son nouveau club devrait se trouver en Italie. C’est en tout cas l’une des principales prérogatives de l’Inter et du joueur. Un club proche de chez lui et où on parle sa langue. À Anderlecht, il traînait principalement avec ceux qui maîtrisent l’espagnol, langue qu’il a apprise avec Martinez, notamment.

Il était déraciné à Bruxelles. Son séjour à Bâle aurait dû le préparer à ce genre d’expérience loin de son cocon familial. Felice Mazzù a tenté de le mettre dans les meilleures conditions. Le coach a tenté de jouer les pères de substitution – chose qu’il fait très bien avec les forts caractères – mais a vite oublié tout espoir de créer un lien puissant avec son joueur. "Dès qu’il a perdu sa place, il a mal réagi et ne s’est plus battu, nous glisse un membre du club. Il n’était pas au niveau quand il était sur le terrain".

L’Italien s’est alors renfermé sur lui-même malgré quelques tentatives d’équipiers de l’entourer du mieux possible. Le staff a également beaucoup dialogué. "Mais on n’a jamais trouvé la réponse aux questions qu’on se posait à son sujet", nous glisse-t-on.

Il avait pourtant du talent

Et pourtant, à son arrivée, Felice Mazzù et ses hommes étaient persuadés de tenir le gros renfort du mercato estival. "Les qualités footballistiques, il les a, nous rassure un employé d’Anderlecht. Mais cela ne suffit pas toujours. Nous cherchons encore la raison de son échec même s’il doit, du moins en partie, être liée au fait que l’équipe ne tournait pas et ne pouvait donc pas se mettre à son service".

Les six derniers mois ont causé de grandes frustrations dans le chef de Sebastiano Esposito. La scène dans le vestiaire des Young Boys de Berne est symptomatique du reste de sa saison. Il a régulièrement terminé ses matchs la tête cachée dans son maillot ou avec le masque quand il devait rester sur le banc. "Il était extrêmement sensible, émotif et impatient", résume notre source.

Anderlecht préfère, lui, voir le positif. En se délestant du contrat d’Esposito, Jesper Fredberg, le nouveau CEO, débloque un peu d’argent pour faire venir un attaquant supplémentaire.