Van der Poel et van Aert rassurent

S’il n’a pas gagné, s’il n’a ensuite pas pu répondre au démarrage de Mathieu van der Poel lors de la seconde boucle, le champion de Belgique s’est tout de suite rassuré.

"Je me suis étonné, a-t-il déclaré dans la zone d’interviews, après s’être classé deuxième, à 23 petites secondes du Néerlandais. Je ne m’attendais pas à déjà me retrouver sur le podium ou à pouvoir suivre le tempo sur toute la durée de l’épreuve. J’ai essayé de rouler juste en dessous de ma limite. J’ai su éviter plusieurs fautes et réaliser de bons passages dans le sable. Quand van der Poel a démarré, le rythme était très rapide et j’ai vite senti que c’était trop pour moi. Il faut être en très bonne condition pour rester à ses côtés. Mais je reste satisfait. Avec cinq à six bonnes semaines d’entraînement dans les jambes, je serai un autre athlète".

« Une chouette journée. Qui promet de beaux duels »

Voilà ses adversaires prévenus, même si eux n’ont pas été surpris par cette deuxième place décrochée d’entrée de jeu par Wout van Aert. Ni par la victoire de Mathieu van der Poel. Ce dernier a creusé petit à petit l’écart pour ne pas être inquiété et remporter sa deuxième victoire de la saison. Soit un solide deux sur trois, puisqu’il n’a pas gagné, samedi, à Boom (où le champion du monde Tom Pidcock, auteur d’un mauvais départ ce dimanche, s’était imposé), à cause d’une vilaine chute sur le genou. Mais il a directement rassuré ses fans par rapport à ses blessures avec sa démonstration à Anvers. "Je n’ai pas trop souffert de ma chute, commente le petit-fils de Raymond Poulidor. Cela a été une chouette journée, sur un parcours que j’apprécie toujours (NDLR : il s’y est imposé pour la sixième fois). On a vu que Wout est directement costaud. Je vais encore m’améliorer en vue de la période de la fin de l’année, mais van Aert aussi. Cela promet de beaux duels."

Même s’il n’y en aura pas ces prochaines semaines. Le Néerlandais met le cyclo-cross en pause, pour partir avec son équipe Alpecin-Deceuninck en stage en Espagne en vue de la saison de route.

"C’est un peu dommage alors que je retrouve bien le rythme du cyclo-cross, mais nous ne modifions pas ce que nous avions prévu", ajoute celui qui reviendra le 17 décembre sur la manche de Coupe du Monde de Val di Sole, en Italie.

Quatrième ce dimanche, Laurent Sweeck a pris la première place au classement général de la Coupe du Monde.