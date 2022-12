« On a eu les réponses qu’on attendait »

Mais la journée commençait par une mauvaise nouvelle avec le diagnostic précis de la blessure au genou droit de Gilles Dewaele : rupture du ligament croisé antérieur. Le Liégeois rentrera à Liège mardi et verra un chirurgien le lendemain. Sa saison est terminée puisqu’il en a pour six mois de revalidation.

"C’est très triste pour lui, commente Ronny Deila. Pour nous aussi car nous n’avons pas beaucoup d’alternatives. Recruter un latéral droit en janvier ? Il faut d’abord trouver de l’argent (rires) ."

Ohio, Dönnum, Fossey et Melegoni ont convaincu

Ce samedi, dans un entretien qu’il nous a accordé, le T2 de Ronny Deila, Efrain Juarez, précisait que l’un des buts de ce stage hivernal était de trouver le moyen d’être moins prévisible offensivement. Pour ce premier amical, Deila abandonnait sa défense à trois pour revenir à un 4-3-3 plus classique.

"Avec ce retour à une défense à quatre, on a su se créer pas mal d’occasions. On voulait switcher les positions à plusieurs reprises pour apporter plus de danger. Osher Davida (Ndlr: premier buteur de la rencontre) a également été intéressant dans cette optique", faisait remarquer le coach.

Ce dernier a également replacé certains joueurs à des positions inhabituelles comme Dönnum en back gauche.

"En première période, on est resté très organisé face à un bel adversaire. Plusieurs joueurs ont évolué à un poste qui n’est pas vraiment le leur comme Aron qui a été très bon sur ses montées offensives. Défensivement, il y a encore des choses à travailler bien sûr mais c’était bon dans l’ensemble."

Retour à quatre derrière pour être plus dangereux devant

En seconde période, aligné en pointe, Noah Ohio a marqué deux buts mais surtout beaucoup de points aux yeux de son coach.

"On a reçu pas mal de réponses à nos questions sur ce match, concède Deila. En seconde période, on n’était pas assez unis derrière. Mais on a tout de même su se créer des possibilités via Noah Ohio qui a été bon. Le but de ce stage, on a plus de joueurs devant le ballon en zone offensive. Face à l’Olympiacos, on a pu aligner plus d’attaquants. On aurait pu en prendre cinq mais on aurait aussi pu en marquer plus que trois. On doit trouver le juste équilibre. Mais ce match m’a apporté la satisfaction de voir qu’on était plus dangereux. C’est le bon chemin à prendre pour être plus dominant dans nos matchs. On a vu durant la première partie de saison ce qu’on était capable de faire dans une défense à cinq (Ndlr: à trois en possession). Je suis content de voir qu’on peut se créer plus d’occasions dans un système à quatre arrière."

L’insouciance de Canak et la blessure de Thiago

Aligné d’entrée, le jeune Ilyes Ziani (19 ans) a montré de belles choses avec, notamment, deux belles opportunités créées. En deuxième période, c’était un autre jeune, Cihan Canak qui se mettait en évidence. Du haut de ses 17 ans, il a montré toute l’étendue de son talent sur le troisième but en mystifiant totalement James Rodriguez le long de la ligne avant de servir idéalement Ohio.

"C’était aussi un bon test pour les jeunes joueurs face à cet adversaire. Cette action de Cihan est très belle au même titre que le travail préparatoire de Filippo Melegoni sur le deuxième but", relève encore le coach des Liégeois.

Ce match a malheureusement été entaché par une seconde blessure, celle de Thiago Da Silva (17 ans) qui se tenait la cuisse gauche.

Moins d’intensité pour terminer

Deila avait prévenu ses joueurs, la première partie de stage allait être intensive.

"On s’entraîne très bien. L’intensité est bonne, fait remarquer le coach. Ce lundi on aura encore deux séances (Ndlr: une en salle et une sur terrain) avant un jour de repos mérité mardi. Jeudi, les joueurs auront tous droit à 90 minutes sur les deux matchs (Ndlr : contre Girona et peut-être Empoli). Les prochains entraînements seront moins intensifs car je veux que les joueurs soient plus frais pour les deux derniers matchs."

Les buts : Davida (19e, 0-1), El Arabi (58e, 1-1), Ohio (64e, 1-2), Bakambu (74e, 2-2), El Arabi (76e, 3-2), Ohio (90e, 3-3).

STANDARD: Bodart (46e Henkinet), Fossey (46e Melegoni), Bokadi (46e Nekadio), Laifis (46e Dussenne), Dönnum (46e Thiago ; 71e Boljevic), Cimirot (46e Raskin), Balikwisha (46e Zinckernagel), Alzate (46e Kuavita), Davida (46e Dragus), Perica (46e Ohio), Ziani (46e Canak).