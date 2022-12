Kevin et Jonathan Borlée à la retraite après les JO de Paris 2024 : retour sur les moments forts de leur carrière en vidéo

2008 : les premiers JO, à Pékin

Pékin, août 2008. Kevin et Jonathan Borlée disputent leurs premiers Jeux Olympiques. Pour ce premier grand rendez-vous, les jumeaux sont engagés avec Cédric Van Branteghem et Arnaud Ghislain sur le relais 4x400 m messieurs. L’équipe belge prend la 5e place de la finale avec un chrono de 2:59.37. Nos compatriotes battent le record de Belgique qu’ils avaient établi en 3:00.67 en séries.

Les Belgian Tornados termineront finalement à la 4e place des JO de Pékin suite à l’expulsion de trois coureurs russes.

2010 : premières médailles dans les grands championnats

Moins de deux ans plus tard, Kevin et Jonathan remportent leur première médaille dans un grand championnat avec le relais. L’équipe de Belgique composée de Cedric Van Branteghem, Kevin Borlée, Antoine Gillet et Jonathan Borlée devient vice-championne du monde en salle du relais 4 X 400 m messieurs, à Doha.

Cette année-là est aussi l’année du sacre européen pour Kevin Borlée. On attendait Jonathan, mais c’est bien son frère qui a surgi dans la dernière ligne droite pour devenir champion d’Europe du 400m à Barcelone. Une performance historique!

En signant son meilleur chrono de la saison en 45.08, il décroche le titre européen devant les Britanniques Michael Bingham, 2e, et Martyn Rooney, 3e, en 45.23 tous les deux. Jonathan termine à la 7e place.

Dans ces mêmes championnats, le relais 4x400 m masculin, composé des frères Borlée, Van Branteghem et de Destatte a décroché la médaille de bronze en terminant 3e place de la finale.

2011 : Kevin médaillé de bronze aux Mondiaux de Daegu

En 2011, Kevin Borlée poursuit sur sa belle lancée. Il décroche la médaille de bronze du 400m des Mondiaux de Daegu en 44.90 derrière le jeune Kirani James (44.60) et Lashawn Merritt (44.63). Jonathan se classe 5e en 45.07.

2012 : la Belgique, avec les Borlée, sacrée championne d’Europe sur 4X400

C’est une première pour les Belgian Tornados! En 2012, le relais Belge est champion d’Europe en remportant la finale du 4x400m à Helsinki. Antoine Gillet, Jonathan Borlée, Jente Bouckaert et Kevin Borlée remportent leur 1er titre européen en courant en 3:01.09.

Cette année-là, à Londres, les jumeaux participent aux Jeux Olympiques pour la deuxième fois de leur carrière. Sur 400m, Kevin termine à une honorable 5e position juste devant Jonathan.

Avec le relais belge du 4X400 m, ils prennent la 6e place de la finale. Le quatuor composé successivement de Kevin Borlée, Antoine Gillet, Jonathan Borlée et Michael Bultheel réalise le chrono de 3:01.83.

La Belgique récupère finalement en 2017 la 5e place suite au déclassement de la Russie pour dopage.

2015 et 2016 : la Belgique et les Borlée dominent l’Europe, si proches de la médaille aux JO de Rio

Après leur premier sacre européen en 2012 à Helsinki, les Tornados décrochent deux nouveaux titres continentaux en 2015 et 2016.

La Belgique remporte en 2015 la médaille d’or du relais 4x400 m messieurs des championnats d’Europe d’athlétisme en salle, à Prague. Avec Julien Watrin et leur frère Dylan, Jonathan et Kevin Borlée ont couru en 3:02.87, soit nouveau record d’Europe.

L’année suivante, le même relais devient champion d’Europe du relais 4x400 m messieurs, à Amsterdam. Julien Watrin, Jonathan Borlée, Dylan Borlée et Kevin Borlée, dans cet ordre, se sont imposés en 3:01.10, devant la Pologne (3:01.18) et la Grande-Bretagne (3:01.44).

2016 est aussi une année de JO, mais elle ne sourit pas aux jumeaux et à la Belgique. Notre pays a pris la 4e place de la finale du relais 4x400 m aux Jeux Olympiques de Rio. Julien Watrin, Jonathan, Dylan et Kevin Borlée ont couru en 2:58.52, nouveau record de Belgique, mais ils échouent à 3 centièmes de la 3e marche du podium. Dommage! Les Américains, champions du monde en titre, se sont imposés en 2:57.30 devant la Jamaïque (2:58.16) et les Bahamas (2:58.49).

2018 : Kevin et Jonathan sur le podium européen

En 2018, Kevin et Jonathan Borlée ont connu deux grands moments avec les Belgian Tornados.

En mars, ils décrochent la médaille de bronze du relais 4x400 m messieurs des championnats du monde d’athlétisme en salle à Birmingham. Dylan Borlée, Jonathan Borlée, Jonathan Sacoor et Kevin Borlée ont couru en 3:02.51, établissant ainsi un nouveau record de Belgique.

Quelques mois plus tard, les Belgian Tornados ont à nouveau conquis l’or à Berlin, conservant leur titre de champions d’Europe du relais 4X400m. Dylan Borlée, Jonathan Borlée, Jonathan Sacoor et Kevin Borlée l’ont emporté en 2:59.47 devant la Grande-Bretagne et l’Espagne.

En outre, Kevin et Jonathan ont partagé le même podium sur 400m dans cet Euro d’athlétisme. Kevin a terminé 2e en 45.13 et Jonathan, 3e en 45.19. Une superbe performance pour les frangins qui brilleront par la suite avec le relais essentiellement.

2019 : la Belgique championne d’Europe en salle avec Kevin et Jonathan, médaillée de bronze avec Kevin

En 2019, les Belgian Tornados récupèrent leur titre de champions d’Europe indoor du relais 4X400m des championnats d’Europe d’athlétisme en salle, à Glasgow avec un chrono de 3:06.27. Julien Watrin, Dylan Borlée, Jonathan Borlée et Kevin Borlée réussissent un nouveau tour de force pour devancer l’Espagne, 2e en 3:06.32 (avec un record national) et la France, médaillée de bronze en 3:07.71.

En octobre, les Belgian Tornados s’adjugent la médaille de bronze du relais 4x400 m messieurs des championnats du monde d’athlétisme à Doha. Sans Jonathan, mais avec Jonathan Sacoor, Robin Vanderbemden, Dylan Borlée et Kevin Borlée, qui ont couru en 2:58.78, terminant derrière les États-Unis, vainqueurs en 2:56.69, et la Jamaïque, 2e en 2:57.90.

2021 : si proches de la médaille olympique

Les Belgian Tornados rêvaient de podium olympique en débarquant aux JO de Tokyo. Ils décrochent finalement une quatrième place et un nouveau record national en relais 4x400m. Alexander Doom, Jonathan Sacoor, Dylan Borlée et Kevin Borlée composaient le relais belge en finale du 4X400 m.

Dans cette compétition, Jonathan Borlée s’est blessé durant les séries. Il s’est toutefois sacrifié pour l’équipe en donnant le maximum pour arracher la qualification.

En 2022, Kevin a encore signé de très belles performances avec les Belgian Tornados. Ensemble, ils ont décroché la médaille d’argent à l’Euro de Munich. Seule la Grande-Bretagne a devancé le relais 4x400 m belge composé aussi par Alexander Doom, Julien Watrin et Dylan Borlée. Jonathan, lui, n’a participé qu’aux séries.

Ces quatre athlètes ont aussi arraché la médaille de bronze aux Mondiaux de Eugene

2024 : the last dance et une médaille olympique ?

Kevin Borlée, capitaine de route du relais 4x400 mètres, est toujours résolument ambitieux alors que lui et son jumeau Jonathan ont annoncé ce lundi qu’ils mettront un terme à leur carrière dans la foulée des Jeux Olympiques 2024. Avec 16 médailles en 30 finales internationales, les Belgian Tornados ont l’ambition de combler un vide dans leur palmarès en décrochant, à Paris, une médaille olympique.

"C’est celle qui nous manque", a lancé tout de go Kevin Borlée, présent aux côtés de Jonathan et de son père et entraîneur Jacques. "Si tout se met en place et que l’on peut atteindre cet exploit, ce serait le sommet. Mais vous avez beau être entièrement prêt, remporter une médaille olympique n’arrive pas comme ça. Prenez exemple sur les Pays-Bas. Ils sont médaillés olympiques à Tokyo puis ne parviennent pas en finale des Mondiaux un an plus tard à Eugene." Avec leur frère Dylan mais aussi Julien Watrin, Jonathan Sacoor et Alexander Doom, le groupe des Tornados semble compétitif et homogène.

Avec trois quatrièmes places, à Pékin en 2008, Rio en 2016 et Tokyo en 2021, ainsi qu’une cinquième place à Londres en 2012, les Tornados ont toujours tourné autour de ce podium olympique. "Cette perspective de podium est une source de motivation", a expliqué Kevin, insistant aussi sur le fait qu’une cinquième participation de rang aux Jeux était aussi exceptionnelle. "Nous avons entièrement confiance en nos staffs et entourages, ils nous apportent énormément de sérénité. Nous sommes persuadés de pouvoir encore être performants à Paris."