Basket: Charleroi, Mons et Liège à la fête sept mois plus tard

Quel est le point commun entre William Robeyns, Vincent Kesteloot et Justin Cage ? Tous les trois étaient sur le terrain de BNXT League la dernière fois que Liège, le Spirou et Mons ont gagné un match le même week-end. C’était début mai 2022. Il y a sept mois, Charleroi s’imposait à domicile face à Louvain (73-66) en Domestic play-off, Mons faisait de même face à Anvers (77-73) alors que Liège prenait le meilleur sur le Brussels (75-80) en BNXT play-off. Sept mois plus tard, les trois clubs wallons ont à nouveau renoué avec la victoire face à des équipes budgétairement supérieures.