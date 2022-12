Voici la DS de Stoffel Vandoorne

Présentation, hier à Paris, de la DS Penske Gen3, la nouvelle Formula E au volant de laquelle Stoffel Vandoorne défendra son titre de champion du monde de la discipline en 2023. Sacré lors de la dernière année de l’engagement de Mercedes en FE, le Belge remettra sa couronne en jeu lors de la 9e saison de Formule électrique au sein du team français déjà champion à trois reprises, deux fois avec son nouvel équipier français Jean-Éric Vergne en 2018 et 2019, puis l’année suivante avec Antonio Félix Da Costa. " L’équipe possède une solide expérience, ce qui sera primordial avec une monoplace plus puissante et de nouveaux pneus , explique Stoffel, réserviste chez Aston Martin en F1. Le but sera de remporter d’autres victoires et de garder mon n°1. "