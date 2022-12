Montée en pression entre la Suisse et la Serbie à la Coupe du Monde : on a frôlé la bagarre générale (vidéos)

Alors que le match se déroulait normalement et que le stress et la tension montaient, une faute de Milenkovic lançait des échauffourées avec Granit Xhaka. Alors que c’est le défenseur serbe qui commet une faute, c’est lui-même qui pousse le milieu d’Arsenal comme en témoigne la vidéo ci-dessous. L’énervement de se faire sortir de la coupe du monde a peut-être parlé. Néanmoins, Xhaka n’est pas exempt de tout reproche puisqu’il a insulté tout le banc serbe en Albanais en disant "J’ai b... ta mère dans la ch...", on connaît la rivalité politique entre la Serbie et l’Albanie (Xhaka a des origines albanaises)