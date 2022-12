Mondial – Serbie 2 - 2 Suisse et Cameroun 0 - 0 Brésil (en direct) : Embolo égalise dans un match fou

Serbie - Suisse

La Suisse ouvre le score en début de rencontre après une bonne remontée de balle de Rodriguez dont le centre est mal repoussé par Pavlovic qui renvoie en plein dans l’axe. Le ballon est donné à Shaqiri qui troue les filets via une déviation d’un défenseur serbe. Cette fois, pas de célébration en rapport avec l’Albanie de la part du binational.

Dans la foulée, l’ancien Anderlechtois Mitrovic remet les scores au nul d’une tête décroisée magnifique. Les erreurs s’enchaînent côté suisse et c’est après une mauvaise passe de Shaqiri et un tacle râté en défense que Vlahovic se permet de croiser sa frappe du gauche et tromper Kobel.

