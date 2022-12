Malgré sa victoire contre le Ghana, l’Uruguay s’est vu se faire sortir de la Coupe du Monde à cause de la victoire de la Corée sur le Portugal. À égalité aux nombres de points et à la différence de buts, c’est le nombre de buts marqués qui a donné le ticket final aux Asiatiques. Le Portugal, qui était déjà qualifié, a tout de même joué avec le frein... Une revanche du karma sur Suarez, qui avait été l’auteur d’une main à même la ligne face au Ghana en 2010 ?

2 Les Diables dans la tourmente : qui pour remplacer Martinez ? Qui stoppera sa carrière internationale ?

Une chose est sûre avec l’équipe nationale belge, c’est qu’elle est vieillissante, c’est un fait. Néanmoins, ce qui est moins sûr, c’est lesquels de ces joueurs âgés décideront (ou plutôt pourront) continuer leur carrière internationale. D’après les échos des vestiaires, Eden Hazard aurait fait savoir son intention de quitter les Diables, bonne ou mauvaise nouvelle ?

L’autre problème de la Belgique actuellement, c’est qu’elle n’a plus d’entraîneur, et ce n’est pas le manque de noms qui fusent. Chez les Flamands, c’est le nom de Michel Preud’homme qui revient. Côté Wallon, on entend de tout, entre les "Hervé Renard" et les "Thierry Henry", un certain Louis Van Gaal aurait fait savoir que cela ne le dérangerait pas d’entraîner les Belges, "La Belgique est fantastique" a-t-il annoté.

3 Le derby remporté par la Suisse, les esprits s’échauffent

Ce match était tendu, ceci, on aurait pu s’en douter. Mais 4 goals en une première mi-temps, ça, on s’y attendait moins. Dans une Coupe du Monde ternie par le manque d’offensives et de buts dans certains matchs, celui-ci était servi. En fin de compte, c’est la Suisse qui remporte le match grâce à un but de Freuler. En fin de match, les esprits se sont échauffés entre Xhaka et Milenkovic pour une histoire de coup, le premier cité nous a sorti une belle insulte en Albanais...

4 Un magnifique but suivi d’une rouge débile

William Balikwisha avait déjà fait le coup avec le Standard cette année mais là, Vincent Aboubakar a fait fort. Auteur d’un geste incroyable de la tête sur son but de la délivrance face au Brésil, l’attaquant camerounais enlève ensuite son maillot et se voit jauni pour la deuxième fois du match. Il est dehors. Ceci n’enlève cependant rien à l’exploit du Cameroun qui a su battre le Brésil, ultra-favori de ce Mondial, en n’ayant même pas concédé un but. Après, il faut dire que le sélectionneur brésilien avait vraiment bien fait tourner. Dommage pour Eto’o et son prono...