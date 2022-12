Victoire (presque) obligatoire pour la Belgique

Voici donc les différents cas de figure pour la Belgique :

Les Diables rouges premiers du groupe F si…

> Ils battent la Croatie alors que le Maroc ne fait pas mieux qu’un nul contre le Canada.

Les Diables rouges deuxièmes du groupe F si…

> Ils battent la Croatie et le Maroc bat le Canada.

> Ils font match nul contre la Croatie pendant que le Maroc perd par quatre buts d’écart face au Canada.

> Ils font match nul contre la Croatie, le Maroc perd par trois buts d’écart et ils inscrivent au moins deux buts de plus que le Maroc (Exemples : les Diables font 2-2 et le Maroc perd 3-0. Ou 3-3 et le Maroc perd 4-1).

Les Diables rouges éliminés si…

> Ils s’inclinent contre la Croatie.

> Ils font match nul contre la Croatie et le Maroc prend un point ou évite une trop large défaite face au Canada.