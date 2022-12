Remco au Giro : le choix de la raiso n

Cela s’est confirmé ce mercredi. Le prodige de Schepdaal l’a annoncé lui-même dans une vidéo. "Je suis en Italie actuellement, pour y faire quelques reconnaissances (NdlR : d’étapes) , car j’ai une annonce spéciale à faire : je vais rouler le Tour d’Italie en 2023", explique-t-il devant la mer, vêtu de sa tunique de champion du monde. "Ce sera une édition spéciale, comme je porterai le maillot arc-en-ciel. Je fais donc déjà quelques reconnaissances, tout en prenant du plaisir avec Brama (NdlR : son directeur sportif italien, l’ancien coureur professionnel Davide Bramati). J’espère que vous viendrez me voir et supporter l’équipe, car nous espérons bien rouler à nouveau. Ciao !".

Bien rouler à nouveau : dans la bouche de Remco, cela veut bien évidemment dire viser la victoire ! Il espère bien y troquer son maillot de champion du monde contre le célèbre maglia rosa. Le maillot rose de leader du Giro, qu’il veut ramener à Rome. Pour une deuxième victoire d’affilée sur une épreuve de trois semaines après sa domination de la Vuelta cette année.

Retour deux ans après son abandon au Giro

Ce Tour d’Italie 2023 sera le troisième Grand Tour de sa jeune carrière. Il avait découvert cette caste à part des courses par étapes sur ce Giro, en 2021. Mais il n’était pas allé au bout, contraint d’abandonner à l’issue de la 17e étape. Quand il avait commis une erreur de jeunesse (une erreur reconnue par son équipe), celle de vouloir viser trop haut, trop vite, pour son retour à la compétition. Il avait pris le départ de ce Grand Tour italien le 8 mai, à Turin, un peu moins de neuf mois après sa terrible chute dans un ravin de la descente du col de Sormano, sur le Tour de Lombardie 2020, quand il était dans le groupe de tête. S’il avait fait bonne figure sur la première semaine et s’était même hissé à la deuxième place du classement général, il avait ensuite lâché prise et craqué sur les routes blanches. Son corps n’était pas encore prêt à encaisser les charges intenses d’une des épreuves les plus dures du monde. Deux ans plus tard, avec son expérience, avec plus de maturité, aussi, et certainement avec encore plus de force et une motivation multipliée par la grâce de son maillot de champion du monde, il sera certainement prêt !

Un parcours taillé pour lui

Présenté en octobre, le parcours du Tour d’Italie 2023 avait directement séduit Remco Evenepoel et son équipe Quick-Step Alpha Vinyl (elle s’appellera Soudal-Quick Step, la saison prochaine). Cette 106e édition va s’élancer des Abruzzes par un contre-la-montre individuel de 18,4 km. La course au maillot rose propose de nombreux kilomètres d’effort individuel. En plus du chrono inaugural, il y aura aussi une étape chronométrée de 33,6 km à la veille de la première journée de repos mais également un chrono en montagne long de 18,6 bornes, à la veille de l’arrivée finale, à Rome. Les organisateurs du Tour d’Italie avaient déroulé le tapis… rose pour attirer Remco Evenepoel sur leur épreuve, avec ces 70 km de contre-la-montre annoncés. Le champion du monde n’y est pas resté insensible. Il cherchera à y faire la différence grâce à sa puissance. Tout en lorgnant les magnifiques montagnes transalpines.

Gérer l’enchaînement Liège-Giro

Remco Evenepoel a donc privilégié le Giro au Tour de France. Un choix logique. Pour permettre au Belge de continuer à grandir avant de s’attaquer à la Grande Boucle et à son énorme pression.

En optant pour le Giro, Evenepoel devra bien planifier son pic de forme, car il visera clairement le doublé sur Liège-Bastogne-Liège, dont il est le vainqueur sortant.

Le monument liégeois aura lieu le 23 avril, soit un peu moins de deux semaines avant le départ du Tour d’Italie (le 6 mai).