Le Maroc, tour de Babel

Une évolution du scouting

Les journalistes, principalement arabophones, en sont perdus. Le botteur du fameux coup franc face à la Belgique, Sabiri, est germanophone. Saïss, qui a perturbé Courtois sur la frappe, est francophone. Aboukhlal, buteur sur le break, est né aux Pays-Bas. Deux buts pour une tour de Babel qui doit être complétée par les joueurs nés et élevés au Maroc et qui ont grandi au pays ainsi que par Hakimi, natif de Madrid.

Il y a 20 ans, ce n’aurait jamais pu être envisageable. Les pontes du football marocains n’avaient pas autant de connexions avec l’Europe et ont laissé passer de nombreux talents qui auraient pourtant aimé jouer avec les Lions de l’Atlas. La Fédération marocaine a, depuis une dizaine d’années, mis en place un système permettant de ne louper aucune pépite née hors des frontières du Maroc mais possédant la possibilité de jouer pour son équipe nationale. "Depuis les U13, on fait le recensement de tous les Belgo-Marocains qui jouent en Élites jusqu’aux U21, nous confiait récemment Noureddine Moukrim, ancien international marocain et scout du Maroc en Belgique entre 2010 et 2019. La liste est envoyée au directeur technique de la fédération et très régulièrement mise à jour avec des rapports de performance."

Un plaisir retrouvé

Un tel pari aurait pu engendrer des tensions, des incompréhensions. Cela a parfois été le cas avec Vahid Halilhodzic, le sélectionneur précédent, mais pour d’autres raisons. Walid Regragui a été intronisé en dernière minute. Tactiquement, il a insisté sur un retour à un football simple, organisé et efficace. Rien de bien sorcier car il était conscient que ses priorités étaient ailleurs. Notamment dans la construction d’un esprit de groupe. L’homme "à la tête d’avocat" comme on l’appelle au pays a réussi à fédérer tout le groupe. Né en France, il maîtrise également l’arabe, l’anglais et l’espagnol. Suffisant pour pouvoir s’entendre avec tous les membres du groupe et faire passer son message.

Il a également remis le plaisir au cœur du quotidien de l’équipe nationale. Il y a quelques mois encore, certains refusaient de répondre aux sélections ou y allaient avec des pieds de plomb. Ça a bien changé.