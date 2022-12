Le Croatia Wandre est prêt po ur son derby

D’abord parce qu’il vibre pour la sélection croate, un pays intimement lié à son histoire, comme à chaque fois qu’elle se produit en tournoi international. Le décevant 0-0 initial contre le Maroc n’a pas refroidi l’ardeur des aficionados de la "Vatreni" d’ailleurs et tous sont debout pour chanter l’hymne avant ce deuxième rendez-vous contre le Canada, qui se soldera par un succès probant réconciliant le public local avec "sa" sélection (4-1).

Dans le fond de la salle, quelques "Diaboulets" liégeois déconfits sont toujours K.O. après la claque subie face au Maroc deux heures plus tôt (2-0). Car il n’y a pas que des fans croates, au Croatia. "Ici, tout le monde est le bienvenu : Croates, Belges, Italiens…", explique Mate Marin, le secrétaire du club de 42 ans.

En témoignent les deux drapeaux, belge et croate, affichés côte à côte sur la grande vitre de la buvette. "On a commencé à monter la salle samedi avec quelques autres bénévoles pour pouvoir diffuser le match des Diables rouges à 14 heures. On a mis les cochons à rôtir à la broche dès six heures du matin ce dimanche, comme le veut la tradition croate", poursuit l’ex-médian de Seraing et du RFC Liège, aujourd’hui revenu dans ce club familial où il avait commencé le foot gamin.

Toujours au poste à 81 ans

Ce sera rebelote ce jeudi pour la "finale" du groupe F, avec une Croatie en meilleure posture que l’adversaire belge, évidemment. "J’espère que les deux équipes passeront", nous disent tous ceux à qui on a posé la question.

Comme Mate Goreta. À 81 ans, ce natif de Drnis fait partie de la première génération des immigrés croates. "Je suis arrivé en 1966 en Belgique où je suis venu travailler comme peintre en bâtiment. On a lancé le club en 1973 dans une ligue amateur et je suis un des trois derniers fondateurs encore en vie. À l’époque, j’étais joueur, aujourd’hui, je suis trésorier", explique-t-il dans un français mâtiné d’accent yougoslave, tout en écoulant les tickets boissons avec le même succès que Luka Modric, les passes décisives.

"Il y avait une petite colonie d’environ 1 500 Croates sur Liège à l’époque, qui aimait rester ensemble", raconte Gaby Brajkovic, le délégué de l’équipe première, affairé derrière les pompes. Le père croate Drago Rogina, qui officiait à la mission catholique de Saint-Servais, collège jésuite du centre de Liège, aujourd’hui rentré en Croatie, est celui qui a commencé à rassembler tout ce beau monde et proposé des cours de natation, de musique ou de langue. Une chose entraînant une autre, l’idée d’un club de foot est née. Le Croatia Liège voyage d’abord de terrains en terrains avant de se fixer à Wandre en 1998 et de s’inscrire à l’Union belge lorsque l’Union Wandre, matricule 74 fondé en 1913, cherche un repreneur.

"Moi, je suis de la deuxième génération, maintenant on essaie que la troisième prenne la relève. Et même la quatrième", dit Gaby en pointant le jeune Theo, 24 ans, qui évolue dans l’équipe A. "Je suis d’origine croate et j’ai des amis croates alors j’ai décidé de venir jouer ici la saison passée", explique-t-il, casquette blanche vissée sur la tête. "Le foot de l’équipe se veut technique", poursuit Gaby en servant une volée de blanc cocas. "La Croatie, c’est un peu le Brésil d’Europe, on aime le foot léché, à la yougoslave."

Dans la buvette, trois écrans où passe la chaîne publique croate HRT2 diffusent l’ouverture du score de Davies. Le volcan se refroidit drôlement.

"On a du mal à se dire que cette équipe était finaliste il y a quatre ans, glisse ce trentenaire à la vareuse aux damiers à son voisin. Le problème c’est qu’on n’a pas de neuf ; on a un excellent milieu, une bonne défense, mais pas d’attaquant."

Il y a de tout, dans l’assemblée : hommes, femmes, jeunes, enfants, seniors, familles, copains. Après un but croate annulé qui provoque une montagne russe d’émotions, Kramaric et Livaja mettent un doublé qui règle le débat de l’attaque. "Bjezite Ljudi", le chant des supporters résonne à chaque but.

Nikola Lozina, télévision et présidence

Sous l’écran géant principal trône une réplique de la Coupe du monde. Un signe prémonitoire, peut-être. Le Croatia espère au moins soulever un trophée en fin de saison puisque l’ambitieux club de P3 liégeoise veut enfin monter. Si ce club est atypique, c’est aussi au profil de son président qu’il le doit. Les zappeurs qui suivent les programmes de téléréalité ont déjà entendu parler de Nikola Lozina. En 2018, cet ex-joueur du club local et du RFC Liège, devenait président du Croatia à 24 ans à peine.

"Mon fils représente la quatrième génération, nous explique Ivan Lozina, le paternel. La Ville de Liège ne nous aide pas ; tout est réalisé en fonds propres, ici. Alors la visibilité de mon fils nous aide à décrocher des sponsors. Par exemple, on refera le carrelage de la buvette en décembre et c’est un partenaire qui va nous l’offrir."

Avec 1,9 million d’abonnés sur le réseau social Instagram, celui qui a été mannequin et a participé à une dizaine d’émissions de téléréalité, dont "Les anges de la téléréalité", les "Princes de l’amour" ou encore "Les Marseillais" a affiché un gros objectif en reprenant le club : monter en P1 dans les cinq ans.

On n’y est pas encore, mais le Croatia est sur la bonne route vers la P2, avec quatre points d’avance sur Andrimont. "On essaie de trouver un juste milieu entre la réalité du club et l’ambition du président, sourit Mate Marin. On veut monter en P2 rapidement. On aurait pu le faire plus tôt mais le Covid nous a coupés dans notre élan puis on a raté le tour final d’un rien la saison passée. Là, on est sur la bonne voie."

Comme pour l’équipe de Zlatko Dalic, la deuxième sera peut-être la bonne, pour le Croatia.