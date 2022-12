La différence de buts fatale au Mexique

Muet aux deux premiers matchs, mais menant 0-2 cette fois, le Mexique a couru après un troisième but salvateur pendant les quarante dernières minutes, prenant d’assaut les seize mètres adverses, mais Al Dawsari a brisé les cœurs mexicains en pénétrant la défense pour inscrire le but de l’honneur (1-2, 90e+6). Le Mexique est donc éliminé, en terminant troisième du groupe C avec 4 points, derrière l’Argentine (6) et la Pologne (4 aussi), qui le devance à la différence de buts. Les Mexicains quittent ainsi le Mondial dès la phase de groupes après avoir atteint les huitièmes lors des sept dernières éditions.