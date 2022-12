Cyclisme: Evenepoel fier de son Vélo d'or

Remco Evenepoel a remporté ce trophée du Vélo d’or haut la main, à l’image de sa folle saison 2022. Pourtant, il avait de la concurrence ! Avec 139 points (chaque juré doit donner son top 5 de la saison, avec cinq points au premier, quatre points au deuxième, etc., jusqu’au cinquième qui a un point), il devance largement notre compatriote Wout van Aert. Le maillot vert du Tour de France a récolté 88 points, quatre de plus que Tadej Pogacar et huit de plus que Jonas Vingegaard. Les autres coureurs classés sont loin derrière.

Ce nouveau trophée décroché par Remco Evenepoel est largement mérité par rapport à sa saison. Pour rappel, du haut de ses 22 ans, le jeune Belge a remporté le titre de champion du monde, son premier Grand Tour avec celui d’Espagne (avec deux victoires d’étape), son premier monument avec Liège-Bastogne-Liège. Sans oublier la Clasica San Sebastian, le titre de champion de Belgique du contre-la-montre, le chrono du Tour de Suisse, celui du Tour d’Algarve et le classement final, le Tour de Norvège (avec trois succès d’étape) ou encore une étape du Tour de la Communauté de Valence.

"C’est un honneur, une fierté de remporter le Vélo d’or, surtout si tôt dans ma carrière, car c’est à mes yeux le prix le plus significatif de notre sport", a-t-il déclaré à Vélo Magazine, dans son numéro de décembre, qui sort en cette fin de semaine. "Il vient récompenser toute ma saison. Quand je jouais encore au football, le Ballon d’or nous fascinait par son prestige. En cyclisme, c’est le Vélo d’or: c’est le même prix en fait ! Je crois que cette parenté joue un peu dans mon esprit. Les frères d’Oumi (Ndlr: le surnom d’Oumaïma Rayane, sa petite amie d’adolescence qu’il a épousée le 7 octobre dernier) j ouent tous au foot, sauf un qui fait du basket, autant dire que les discussions tournent beaucoup autour de ça. Son frère aîné est fan du Real Madrid, et il était comme un dingue avec le Ballon d’or de Karim Benzema. On a plaisanté là-dessus en disant que moi, j’étais le futur Ballon d’or du cyclisme !".

Nos confrères de Vélo Magazine en ont profité pour tester ses connaissances : les trois derniers Ballon d’or ? : "Benzema… Modric en 2020… Messi l’an dernier… C’est bien ça ? Messi, c’est combien déjà, cinq ou six ? Ou plutôt sept, non ?" (Ndlr : tout juste, sauf que Modric, ce fut en 2018).

Remco Evenepoel est le quatrième coureur belge, seulement, à remporter le Vélo d’or, créé en 1992, après Johan Museeuw en 1996, Tom Boonen en 2005 et Philippe Gilbert en 2011.