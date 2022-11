Graham Arnold a joué à Liège et à Charleroi: "Un combattant et un bon vivant"

De Roda à Liège

Une cinquantaine de bornes séparent la ville hollandaise de Roda et celle de Liège. Durant l’été 1992, Graham Arnold traverse la frontière pour quitter le club de Roda JC et rejoindre celui du FC Liège. L’Australien, arrivé de Sydney deux ans plus tard, reste deux saisons dans la Cité Ardente où il joue 61 rencontres pour les Sang et Marine. "Graham était un joueur qui n’abandonnait jamais sur un terrain, se souvient Jean-François de Sart, son coéquipier durant la saison 1993-1994. Il mettait toujours un engagement total dans les duels, c’était un vrai combattant. C’était aussi un très grand professionnel : il faisait par exemple toujours du stretching après les entraînements, ce qui n’était pas commun à cette époque. Il était arrivé avec sa propre méthode et cela avait impressionné beaucoup de gens au club. On en riait entre nous."

Lors de sa première saison liégeoise, Graham Arnold affiche de grosses statistiques avec 16 buts inscrits en 32 rencontres. L’année suivante, son rendement est moins bon (8 buts en 26 rencontres) mais reste intéressant au sein d’une équipe qui termine à la treizième place du classement. "Quand un ballon tombait dans les 16 mètres, il était présent, continue De Sart. Il était très efficace devant le but, mais ce n’était par contre pas le joueur le plus raffiné, ce n’était pas un grand technicien qui savait dribbler trois hommes dans un petit espace ou prendre tout le monde de vitesse."

Déjà âgé de 30 ans lors de son arrivée à Liège, Arnold est l’un des leaders de cette équipe liégeoise composée de joueurs comme Ernès, Wegria ou encore Quaranta et Oliseh. "Il avait une réelle mentalité de leader, explique Eric Deflandre, qui découvre le monde professionnel aux côtés d’Arnold. C’était un gars sur qui on pouvait compter et qui avait toujours un conseil pour les plus jeunes comme moi. C’était aussi un bon vivant, après les matchs, nous allions souvent faire la fête avec le groupe et il était toujours parmi ceux qui mettaient la bonne ambiance et qui finissaient tard en jouant aux cartes dans un restaurant ou dans un café."

Abnégation chez les Zèbres

Durant l’été 1994, l’Australien décide de quitter le FC Liège pour rejoindre le Sporting Charleroi, un club en pleine reconstruction avec l’arrivée de Georges Leekens. De nombreux joueurs sont transférés avec l’étiquette de titulaire dans le dos et Graham Arnold fait partie de ceux-là. "Nous avions besoin d’un garçon comme lui, se rappelle Marco Casto, joueur du Sporting de 1989 à 1997. Avec son fighting spirit à l’anglaise, il marquait facilement et son abnégation permettait de soulager les milieux de terrain. C’était un coéquipier extraordinaire d’une sympathie incroyable et toujours à l’écoute des gens. Il savait rire et savait aussi boire son verre (sourire). Je pense que vous ne trouverez personne dire quelque chose de négatif à son sujet."

La fin de la saison 1994-1995 sonne la fin de l’aventure belge d’Arnold qui poursuivra ensuite son parcours de joueur aux Pays-Bas et au Japon avant de finir sa carrière en Australie. Un pays où il a repris les rênes de l’équipe nationale depuis 2018. "Il donnait déjà beaucoup de consignes sur et en dehors du terrain en tant que joueur, conclut Marco Casto. Cela ne m’étonne donc pas qu’il soit devenu coach. De par ses prestations et son investissement au club, on sentait qu’il s’agissait d’un coach en devenir. C’est donc la suite logique des événements pour lui."