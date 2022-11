Gakpo comme Sneijder et Bergkamp

Le rythme fou de Gakpo

Le résumé grossier de leurs trois premiers matchs peut se faire avec le seul nom de Gakpo. Le joueur du PSV Eindhoven a marqué trois fois. Chaque fois en ouvrant le score, ce qui n’était plus arrivé depuis la Coupe du monde 1986. Une statistique qui en dit long sur la mainmise de l’attaquant sur le début de tournoi de son équipe.

La suivante prouve son talent : il a marqué du droit, du gauche et de la tête. Et toujours dans des situations compliquées, sa frappe à distance entre trois défenseurs qataris en témoigne, vu que les organismes de statistiques ne lui prédisaient que 0,20 but depuis le début de la compétition. "Je me vois comme le terminus des occasions, pas comme une pièce centrale", commente humblement Gakpo après la qualification.

Il a ensuite plaisanté en parlant d’un "hat-trick… sur trois matchs". Marquer dans trois matchs d’affilée en Coupe du monde est un exploit assez rare pour être noté. Seules trois légendes bataves y étaient parvenues avec Gakpo : Johan Neeskens (1974), Dennis Bergkamp (1994) et Wesley Sneijder (2010).

L’arbre qui cache la forêt

Les Néerlandais n’ont pas pour autant été à la hauteur de leurs ambitions. Nos voisins du Nord se voyaient comme l’une des équipes capables de renverser les grandes nations du tournoi. Leur phase de poules a débouché sur plus de questions que de réponses.

À commencer par celle-ci : ces Oranje sont-ils capables d’augmenter leur niveau de jeu ? C’est une condition à la réalisation de leurs objectifs. Les joueurs s’en rendent compte en même temps qu’un discours positif comme celui de Gakpo ("Nous avons été meilleurs au ballon contre le Qatar, nous avions plus de contrôle que lors des premiers matchs.") fait comprendre qu’ils ne sont pas satisfaits du football qu’ils produisent actuellement. Leur huitième de finale sera un premier test qui déterminera s’ils ont surestimé leur niveau ou s’ils sont de vrais candidats au dernier carré.