Courtois : « J’ai félicité les Marocains »

Thibaut Courtois a réagi aux critiques selon lesquelles il n’aurait pas félicité les joueurs marocains après le match. "C’est vrai que je suis directement rentré dans le vestiaire, a dit le gardien des Diables rouges en conférence de presse. Mais il faut comprendre le contexte. Le banc marocain sautait de joie devant mon nez et c’est logique. Moi, j’étais furieux d’avoir perdu et j’ai mis mon poing dans la cabine du quatrième arbitre, que j’ai failli casser. J’étais le premier à rentrer dans le vestiaire. Mais un quart d’heure plus tard, quand je suis allé parler à la presse, j’étais calmé et j’ai félicité les joueurs marocains que j’ai croisés. C’est donc faux de dire que j’ai manqué de sportivité envers le Maroc."