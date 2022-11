Blanka Vlasic avant Croatie - Belgique: "Je suis plus nerveuse quand je vois mon frère jouer que quand je sautais 2m08"

L’ancienne rivale de Tia Hellebaut nous a accordé une interview, la première depuis qu’elle est en couple avec le présentateur belge, une célébrité en Flandre. De temps en temps, un gémissement de Mondo a animé notre entretien avec cette championne qui a réalisé le deuxième meilleur saut de l’histoire dans cette discipline (2m08) et qui passerait donc facilement au-dessus de Thibaut Courtois (2m). Depuis l’année passée, seulement, elle a mis un terme à sa carrière.

Alors, Blanka, on suppose qu’entre vous et votre mari, cela se charrie bien lors des appels par FaceTime entre Split et le Qatar ?

Lors du tirage, déjà, on avait bien rigolé, la Belgique et la Croatie s’affrontant à la Coupe du monde. Mais on n’est pas du genre à se dire tous les jours: « On va vous tuer ! » Si la Croatie joue comme contre le Canada, elle peut battre la Belgique, mais aussi n’importe quelle autre équipe à cette Coupe du monde. Notre deuxième match nous a fait beaucoup de bien. Mais bon, je parle avec un journaliste belge: je dois donc être respectueuse envers votre équipe pour ne pas trop vous motiver (rires). Ce sera un match tendu. Et hélas, on ne pourra pas se faire de cadeaux. Ce sera sans doute l’un ou l’autre.

Vous risquez de faire peur à votre bébé si la Croatie marque et que vous explosez de joie.

J’ai déjà remarqué que je peux faire du bruit, cela ne le dérange pas. Du moment qu’il se sent en sécurité dans mes bras. Je suis encore excitée en regardant jouer la Croatie, mais je suis un peu moins stressée depuis que je suis devenue maman. J’étais plus nerveuse pendant un match de foot de la Croatie qu’en essayant de battre le record du monde. Quand je sautais, j’étais maîtresse de mon sort, tout dépendait de moi. Ce n’est pas le cas en regardant le foot. Dans le passé, je devenais folle devant ma télé, comme lors des séances de tirs au but contre le Danemark en huitièmes et contre la Russie en quarts au Mondial 2018, où on a joué la finale. Aucune compétition n’a été aussi bouleversante que cette Coupe du monde, même si je me souviens vaguement de l’euphorie qui régnait lors de notre troisième place au Mondial 1998, quand j’avais 15 ans.

Vous n’étiez donc pas dans les stades en Russie en 2018.

Non, j’étais en pleine rééducation, je devais passer tous les jours chez le physio. Je voulais faire un dernier come-back après une blessure. Malheureusement, je n’y suis pas parvenue. En 2021, quand j’avais mis un terme à ma carrière, je suis allée à Copenhague pour Espagne – Croatie en huitièmes de finale de l’Euro (NDLR: 5-3 après prolongations).

Vous étiez très émue après le but de votre frère contre l’Écosse (3-1) à l’Euro.

Oui, Nikola et moi sommes très proches. On se parle de temps en temps pendant ce Mondial, mais on ne parle pas vraiment foot. Je suis très fière de lui. Je sais quels sacrifices il a dû faire pour réaliser son parcours. Dès qu’il se retrouve à terre, je suis très inquiète, comme lors de ce premier match, quand il avait dû être remplacé à la mi-temps. Après le match, la famille attendait avec impatience son message dans notre groupe WhatsApp. On était donc très heureux qu’il ait pu rejouer, ne fût-ce que 18 minutes, contre le Canada.

Ruben est aussi dans ce groupe WhatsApp ?

Nonc (rires). C’est un groupe des Vlasic. Les secrets sur l’équipe, il ne les connaîtra pas. Je ne sais pas si mon frère sera au coup d’envoi contre la Belgique. Et si je le savais, je ne le dirais pas (rires).

On dit que c’est le successeur de Modric. West Ham avait payé 30 millions€ pour lui.

En tout cas, il a d’énormes qualités – il reçoit enfin sa chance à Torino, cette saison, où il joue très bien – et il va encore devenir plus fort. Avant, en Croatie, il était le frère de Blanka. Maintenant, je suis la sœur de Nikola (rires). Et tant mieux si cela se passe ainsi. Mon dernier concours date de 2016. La plus jeune génération connaît plutôt Nikola que Blanka.

Vous connaissez Modric et les autres ?

Je crois que j’ai croisé la majorité des joueurs, mais les athlètes et footballeurs ne se côtoient pas vraiment. La majorité d’entre eux jouent d’ailleurs à l’étranger. Je ne sais même pas si j’ai déjà serré la main de Modric.

En 2018, votre frère a marqué le 1-0 contre le Real Madrid en Ligue des champions avec le CSKA Moscou. Mais le gardien était Keylor Navas dans ce match-là.

Et pas Thibaut Courtois ? Ah, je l’ignorais. C’est vrai que vous avez un très bon gardien.

Il est le seul de l’équipe type qui est plus grand que vous…

Et Onana ? Non, vous avez raison. Il fait 1m92 et moi 1m93.

Bravo, vous êtes une connaisseuse.

Je ne suis pas une experte au niveau tactique, mais je vois la différence entre un jeu fluide et un match fermé. Je crois que le Brésil est l’équipe à battre lors de ce Mondial. J’ai toujours aimé le football, je regarde le plus de matchs possible à cette Coupe du monde. Quand j’étais jeune, nous passions les week-ends chez mes grands-parents. Le dimanche après-midi, les hommes jouaient au foot. Je voulais participer à ces matchs, mais mon papa me le défendait parce que j’étais trop frêle. Je risquais de me prendre un coup et de me blesser. Mais je me débrouillais quand même avec un ballon.

Parlez-vous encore avec votre ancienne rivale Tia Hellebaut ?

Elle m’a félicitée quand je suis devenue maman et elle m’a donné des conseils. Elle a trois enfants, donc elle sait de quoi elle parle. Je ne vais pas dire que j’avais des amies sur le circuit, mais on s’entendait bien. Jamais, on ne s’est détestées. Hors de la piste, on parlait d’autres choses que d’athlétisme. Et sur la piste, on se donnait à fond pour battre l’autre. Cela m’a fait plaisir de revoir Tia l’année passée, quand j’ai été intronisée dans le Hall of Fame du Mémorial Van Damme. On a eu une chouette conversation au dîner de gala par après.

En pleine euphorie après sa médaille d’or aux JO de Pékin, Tia était touchée par vos larmes.

Je pleurais parce que je savais que j’avais les jambes pour aller au-delà de la barre des 2m05. Et parce que je devrais attendre quatre ans pour avoir une nouvelle opportunité de lutter pour une médaille d’or. Et parce que Tia m’avait battue car il lui avait fallu une tentative de moins que moi. Mais maintenant, quand je regarde en arrière, je me dis que cette compétition était mémorable ! Les gens me demandent si c’est le pire souvenir de ma carrière. Mais aucune finale de saut en hauteur n’a été d’un niveau si élevé ! Et j’en ai fait partie ! Je ne me fixe pas sur cette médaille d’or qui m’a échappé. J’ai été très régulière tout au long de ma carrière et je crois avoir signifié beaucoup pour mon sport. Je retiens le positif plutôt que de râler parce que je n’ai pas battu le record du monde (2m09 de Stefka Kostadinova).

Et vous ne détestez pas la Belgique ?

Pas du tout ! J’ai toujours été accueillie les bras ouverts au Mémorial Van Damme. Dommage que ce concours se déroule en fin de saison. Non, j’aime la Belgique. Souvent, avec Ruben, on se dit que c’est un exploit, pour des petits pays comme la Belgique et la Croatie, de produire autant de grands sportifs.

Vous parlez peu de votre vie privée, mais on peut quand même savoir comment vous avez rencontré votre mari, Ruben Van Gucht ?

La première rencontre date d’il y a quelques années, quand il était venu m’interviewer pour un reportage. Ce n’est que beaucoup plus tard qu’on a eu une relation. Quelle coïncidence que je sois mariée avec un Belge, autant d’années après avoir été la rivale d’une Belge. Quoique… Je ne crois pas au hasard.

Entre-temps, vous vous sentez déjà un peu Belge ?

Demandez à Ruben s’il se sent Croate et il vous dira non. Donc, je suis désolée (rires)… Je me sens à 100% Croate.

Comptez-vous venir habiter en Belgique ?

Pour le moment, je reste à Split. Élever notre petit Mondo est un tout autre défi que les challenges que je devais relever dans le passé. Mais j’y prends plaisir.

Mondo doit son nom au champion du monde du saut à la perche.

Oui, je connais évidemment Mondo Duplantis via le circuit. L’année passée, je l’ai aussi rencontré à ce dîner de gala à Bruxelles. Quand il a appris qu’on avait donné son prénom à notre bébé, il m’a envoyé un message disant qu’il était très fier et qu’il voulait le rencontrer. Je lui ai dit qu’on viendrait l’encourager à un de ses concours.

Va-t-il faire du foot ou de l’athlétisme ? Et surtout: quel pays va-t-il représenter ?

Ce sera entièrement son choix ! Ce qui compte, c’est qu’il soit heureux. S’il veut faire du sport à haut niveau, Ruben et moi le soutiendrons comme mes parents m’ont soutenue. Je suis surtout curieuse de voir Mondo grandir et se développer.