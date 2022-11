Cela faisait 20 ans que le Sénégal ne s’était plus qualifié pour les huitièmes de Coupe du Monde. Dominateurs face à l’Équateur qui avait pourtant plu sur ses deux premières rencontres, les Africains ont su réagir suite à l’égalisation de Caicedo pour s’emparer du ticket pour les 8es. Les Pays-Bas s’en sont encore sortis au petit trot face à ce qui est sans doute la pire équipe du Mondial : l’hôte qatari. Les deux rescapés du groupe A sont donc le Sénégal et les Pays-Bas, qui rencontreront respectivement l’Angleterre et les États-Unis.

Les Iraniens et leur conflit sortis de la Coupe du Monde

Malheureusement pour le peuple iranien, les joueurs n’ont pas réussi à aller jusqu’au bout de leur campagne contre des États-Unis concentrés et créatifs. Complètement dominés en première, les Asiatiques ont tenté de revenir, en vain. Dans l’autre match, les Anglais ont écrasé leurs voisins gallois qui ont pourtant tenu le nul blanc toute la première rencontre.

Hazard et Courtois en conférence de presse

Après la réunion de lundi et les nombreux éclats quant aux disputes et énervements qui seraient arrivés dans le vestiaire belge, Hazard et Courtois étaient conviés à la conférence de presse après un triple changement de joueurs. Alors que Theate et Carrasco étaient prévus (honnêtement, ils n’auraient pas pu dire grand-chose sur la rencontre contre le Maroc qu’ils ont vue depuis le banc, on se pose toujours la question du pourquoi d’ailleurs), c’est Eden et Vertonghen qui ont été annoncés, avant que le défenseur d’Anderlecht ne soit remplacé par Courtois, on ne voulait peut-être pas qu’il ressorte une pique sur la vieillesse de l’effectif. Courtois a évoqué les tensions qui ne seraient que des mensonges. Eden, quant à lui, reste positif sur la suite de la compétition.

Hormis ceci, les Diables étaient au complet à l’entraînement, et tout sourire s’il vous plaît, même si deux cadres se sont échauffés à part. Pour le match de la Croatie : bonne nouvelle, Pépette la tortue nous a pronostiqué une victoire...

Ronaldo : pas de 119e but

Il y a cru à 100% qu’il avait touché le ballon de la tête sur ce centre de Bruno Fernandes qui a fini au fond des filets hier contre l’Uruguay. Néanmoins, le tout a été démenti par la FIFA et ses logiciels au fond des ballons ultra-précis. La fédération portugaise voudrait tout de même sortir un dossier pour prouver que Ronaldo a touché le ballon... Quel foin pour un simple but en plus.