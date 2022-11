La technologie prouve que Cristiano Ronaldo n’a pas inscrit son 119e but en Coupe du Monde contre l’Uruguay

"Nous pouvons affirmer avec certitude qu’il n’y a pas eu de contact entre Cristiano Ronaldo et le ballon sur le premier but", a expliqué le porte-parole d’Adidas. "Aucune force externe sur la balle n’a pas être mesurée comme le démontre l’absence de ‘battement’ dans nos mesures et dans le graphique relatif. Le capteur IMU 500hz dans le ballon nous permet d’être très précis dans notre analyse."

Bruno Fernandes, qui a ensuite inscrit le but du 2-0 sur pénalty, n’a pas accordé énormément d’importance à l’identification de l’auteur du but. Il a cependant reconnu: "Ronaldo est un attaquant, et il cherche à marquer des buts." La fédération portugaise devrait sortir un dossier pour prouver que Ronaldo mérite bien ce but et non pas Bruno Fernandes.