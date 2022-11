Comme c’est le cas depuis plusieurs olympiades, un tirage au sort sera organisé. Il n’attribuera pas directement de place(s), mais un créneau horaire de 48 heures pendant lequel les candidats pourront acheter leurs places, d’abord par pack, ensuite à l’unité.

Les packs mi-février

Il est inutile de se précipiter car l’inscription sur la fameuse plateforme pour participer au tirage au sort sera donc ouverte pendant deux mois. Avec une petite astuce préliminaire, celle de s’inscrire au Club Paris 2024, club.paris2024.org/fr/accueil, parce qu’être membre de cette communauté augmentera les chances, les quatre premiers jours d’achat, mi-février, lui étant réservé.

De 3 à 30 billets

À la clôture des inscriptions, les résultats du tirage au sort seront communiqués par mail. Les heureux élus bénéficieront alors d’un créneau de 48 heures, dès le 15 février et jusqu’au 15 mars, pour acheter leur(s) pack(s), étant entendu qu’un pack se compose de trois billets (sessions, matinée ou soirée) et qu’une personne peut acheter dix packs maximum, soit 30 billets.

De 24 à 690 euros

L’opération s’effectuera donc obligatoirement en ligne et avec une carte bleue (Visa étant l’un des principaux partenaires du CIO). Pour ce qui est des prix d’un billet, ils iront de 24 à 690 euros.

À l’unité en mai

Dans la foulée de cette première étape, un nouveau tirage au sort sera mis sur pied pour la vente des billets, à l’unité, en mai. La date précise n’a pas encore été déterminée.

La vente des places pour les cérémonies, ouverture et clôture, entrera dans cette phase de billetterie à l’unité. Seules les places sur les quais bas, les plus proches de la Seine, seront vendues pour la cérémonie d’ouverture. Prix minimal: 90 euros.

L’accès aux quais hauts sera gratuit.

Encore fin 2023

Enfin, les derniers billets disponibles seront mis sur le marché (sans tirage au sort !) en… décembre 2023.

Le comité d’organisation de Paris 2024 prévoit de vendre 7,3 millions de billets, sur les 9,6 millions, ce qui devrait rapporter 1,175 milliard d’euros. Cinq sites (Stade de France, Porte de Versailles, Paris Défense, Bercy et Lille) concentreront 60% des revenus.

Tous les billets mis en vente ne le seront pas uniquement via la plateforme puisque certaines parties prenantes (CIO, CNO et autres…) bénéficieront d’un guichet particulier, tout comme certaines "hospitalités" proposant des billets couplés à des services (voyage et hébergement). Quoi qu’il en soit, il faudra un peu de chance et beaucoup de ténacité pour participer à la fête.