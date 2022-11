Coupe du Monde 2022: Le Sénégal et les Pays-Bas en 8es après leurs victoires sur l’Équateur et le Qatar

Équateur - Sénégal

L’Équateur n’a su reproduire ses derniers exploits lors de la première mi-temps. Dominés dans les duels, l’intensité, les actions et plus globalement dans la tactique, les Sud-Américains commettaient une faute sur Sarr dans le rectangle peu avant la mi-temps offrant au Sénégalais l’ouverture du score. En deuxième, les changements effectués par le coach équatorien font leurs effets et les Jaunes arrivent à recoller au score par un but de Caicedo sur corner. Dans la foulée, le Sénégal profite d’un coup-franc pour reprendre l’avantage après une relance de Valencia dans les pieds de Koulibaly qui termine facilement.

Pays-Bas - Qatar

Les Néerlandais revenaient au vestiaire avec une avance logique sur une équipe d’un niveau bien inférieur. Néanmoins, l’avance est plus courte que ce qu’on aurait pu attendre, puisque les Pays-Bas mènent 1-0 via un but de l’inévitable Cody Gakpo. En deuxième, la machine se relance directement puisque De Jong fait le break 5 minutes après la reprise. Berghuis en mettra un troisième, annulé pour une main.