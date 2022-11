Après menaces à leurs familles, les joueurs de l’Iran forcés de chanter leur hymne face aux États-Unis en Coupe du Monde

La crise en Iran suite aux nombreux problèmes de droits humains, de non-respect de la femme et de la mort de Mahsa Amini dans des circonstances gardées secrètes, continue et bat son plein, et forcément, elle a des répercussions sur les joueurs présents au Mondial de cette année. Les joueurs ont bien chanté leur hymne national, bien que sifflé par une grande partie du stade et sans une réelle envie de l’entonner, ce mardi en vue de la rencontre face aux États-Unis après que leurs familles aient reçu des menaces par le gouvernement iranien.