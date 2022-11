Une chance à saisir pour les autres

Au Brésil, certains analystes soutiennent même que la Seleção évoluerait mieux sans son numéro 10. Ils argumentent notamment en se basant sur les séquences les plus dangereuses de la rencontre de jeudi contre la Serbie et en rappelant que la Copa America a été remportée en 2019 lorsqu’il était absent, mais pas en 2022 lorsqu’il était de la partie.

Vu la récente prise de parti politique de la star du PSG en faveur du président déchu Jair Bolsonaro, une grande partie du pays voit cette blessure comme une nouvelle positive. Cette sortie médiatique a d’ailleurs poussé bon nombre de Brésiliens, mécontents de cette politisation du football, à s’accrocher à Richarlison ou Vinicus Jr comme nouveaux héros.

Pourtant, la vérité est que le Brésil reste plus fort avec Neymar sur le terrain : 85 % de victoires lorsqu’il est présent, 73 % en son absence. Mais la Seleção a aussi prouvé qu’elle n’était pas dépendante de sa superstar. "Neymar a cette capacité de changer un match en deux ou trois actions et cela malgré la pression. Mais on a un groupe de 26 joueurs et l’état d’esprit collectif sera d’autant plus important", a commenté Tite.

Le sélectionneur brésilien devrait opter pour une modification de son entrejeu : Paqueta jouera probablement un cran plus haut, et Guimaraes (ou Fred) devraient le remplacer au milieu. Cette option permettrait au Brésil de garder deux ailiers et un attaquant (4-2-3-1). "Paqueta est un joueur moderne, capable d’évoluer à plusieurs postes, il peut compenser l’absence.", pointe Casemiro.

Une autre possibilité serait de lancer Rodrygo, considéré comme l’avenir de l’équipe nationale, avec Richarlison, Raphinha et Vinicius Jr. Mais dans tous les cas, ces derniers recevront davantage de responsabilités avec l’opportunité de prendre toute la lumière.

L’autre dilemme de Tite concerne le poste d’arrière droit où Danilo doit déclarer forfait au moins jusqu’aux huitièmes de finale. Soit Militão décalera sur le côté, soit le vétéran Dani Alves (39 ans) viendra jouer les dépanneurs. "Avec Militao à la place de Danilo on sera plus défensif, avec Daniel Alves plus offensif. Dani n’est pas venu en touriste sur cette Coupe du monde", insiste Casemiro. Les Suisses sont prévenus.