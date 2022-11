Un grand pas vers l’Euro

"C’est bien pour la confiance", notait à ce propos Julie Vanloo à l’issue de la rencontre. L’Ostendaise affichait d’ailleurs un large sourire. Et il y a de quoi au vu de sa ligne de stats et de son implication sur le terrain : 20 points et 14 assists. "On a livré un très bon match et on a pris notre revanche (NdlR : la Belgique avait été battue 87-81 en Bosnie lors du match aller). L’objectif est d’être premier du groupe et il fallait cette victoire dans ce cadre".

Avec ce nouveau succès (le troisième en quatre matchs) et en ayant soigné la différence de points (qui sera déterminante en cas de 2e place du groupe), la Belgique a effectivement fait un grand pas vers la qualification.

Mais le clan belge ne veut pas calculer, l’objectif, c’est la première place. La rencontre en Allemagne, le 9 février, sera donc déterminante. "L’équipe allemande d’aujourd’hui n’a plus rien à voir avec celle que l’on a rencontrée en novembre 2021, mais on veut cette première place, donc ça passera par deux succès sur les deux matchs restants", souligne le sélectionneur national Rachid Méziane, qui a séduit par le style et la philosophie de jeu développés chez les Cats.

Sera-t-il encore à la tête de l’équipe belge en février 2023 ? Tout porte à le croire au vu de l’enthousiasme affiché par les joueuses qui ont ajouté la manière au résultat, le tout en s’amusant avec une énergie qui fait plaisir à voir.

"C’est évidemment plus facile de s’amuser quand l’écart est vite conséquent, mais c’est vrai qu’on prend beaucoup de plaisir sur le terrain. Cela se voit aussi au niveau de notre jeu collectif", notait une Julie Vanloo en confiance depuis plus d’un an. Les Belgian Cats ont ainsi fait le show ce dimanche pour le grand plaisir des 3 000 spectateurs présents. Ce groupe est assurément en confiance. "Je suis vraiment très satisfait de ces deux matchs, car on a eu peu de temps pour travailler et au final, on a très bien joué. Je veux féliciter les joueuses pour le travail accompli cette semaine", concluait le stratège français, juste avant de reprendre la route pour Villeneuve d’Ascq.