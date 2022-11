Tennis, Coupe Davis: le Canada tient son premier Saladier d'argent

"Nous avons grandi ensemble, au Canada, depuis l’âge de 7 ou 8 ans en rêvant de jouer les plus grands tournois, de gagner ce type de matchs et de remporter la Coupe Davis", a expliqué le sixième mondial après le succès du Canada qui avait été repêché pour la phase finale après l’exclusion de la Russie. "C’est vraiment un grand moment, pour moi, et pour le pays. Les joueurs de l’équipe progressent d’année en année, on est de plus en plus prêts pour ces moments difficiles. On a de grands souvenirs ensemble, en Coupe Davis juniors et on est contents d’avoir réussi à gagner la vraie."

Dans les travées du Palais des sports de Malaga, Enric Rojas, P-DG de Kosmos, et David Haggerty, président de la Fédération internationale (ITF), ont évoqué leur satisfaction par rapport au format actuel : phase de groupes dans quatre lieux différents en septembre et une phase finale en élimination directe avec les huit pays qualifiés dans une seule ville en novembre.

"Cela a été une année très excitante, a expliqué Haggerty. Nous avons réussi à stabiliser le format et c’est très bien. Le précédent était un peu trop déroutant. Nous avons écouté les remarques des acteurs de notre sport et changé. Nous sommes ravis de l’accord conclu avec l’ATP pour ajouter le tournoi à leur calendrier. Lors de la phase de groupes, nous avons compté 130 000 fans sur les quatre sites. 63 000 supporters ont suivi les rencontres de la finale. C’est une grande amélioration par rapport à l’année dernière. Ce qu’on a aussi remarqué, c’est que 21 % des personnes qui sont venues à Malaga sont des fans non espagnols. Avec la formule actuelle, ces derniers ont le temps pour planifier leur voyage. On voudrait que ce nombre monte à 50 %."

Pour septembre 2023, on connaît déjà les intentions des dirigeants de la Coupe Davis en ce qui concerne les sites qui accueilleront les poules éliminatoires : "Il y a aura une ville italienne et une ville espagnole. Nous possédons un accord avec l’ATP pour trouver une ville au Royaume-Uni si la Grande-Bretagne se qualifie contre la Colombie. En ce qui concerne la dernière ville, cinq ou six options différentes sont sur la table en fonction de ce qui se passera lors des qualifications en février."

La phase finale se jouera, elle, une nouvelle fois à Malaga en 2023.