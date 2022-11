Ross Brawn confirme son retrait définitif de la F1

Engagé en 2015 au moment de la prise de pouvoir du grand cirque de la F1 par les Américains de Liberty Media, Ross Brawn a contribué aux réformes souhaitées par les nouveaux actionnaires aboutissant à un règlement technique modifié cette année ou l’introduction des courses sprint.

"Je n’avais plus envie de faire partie d’une écurie, j’ai estimé que j’en avais fait assez. Et c’était la seule chose qui pouvait encore m’attirer. J’ai eu beaucoup de chance que Liberty me donne cette opportunité, et c’était un travail passionné. C’est le bon moment pour que je prenne ma retraite. On a fait le gros du travail et on est désormais dans une période de consolidation. Une nouvelle voiture arrive en 2026, mais c’est dans quatre ans, c’est assez loin pour moi, donc il vaut mieux que le prochain groupe de personnes prenne le relais. Je pense que je laisse la F1 dans une excellente situation", a commenté Ross Brawn balayant les rumeurs d’un retour chez Ferrari. "J’ai aimé presque chaque minute de ma carrière faite de 46 années, et j’ai eu la chance de travailler avec de grandes équipes, de grands pilotes et de grandes personnes. Je ne changerais rien à tout ça", a-t-il ajouté laissant vacant son poste qui n’a toujours pas été désigné par l’Italien Stefano Domenicali, le CEO de la F1.