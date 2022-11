Retour gagnant pour van der Poel

Les prochains matchs entre les trois grands (ils se retrouveront également le dimanche 4 décembre à Anvers puis à plusieurs reprises durant l’hiver) s’annoncent intenses. D’autant que, juste derrière les trois champions du monde, ceux qui ont dominé le début de la saison, Laurens Sweeck, Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout et les Néerlandais Lars van der Haar et Joris Nieuwenhuis, ne sont pas loin. Jamais sans doute, le niveau de la discipline n’a été aussi élevé en largeur.

Pour la dixième fois, en douze saisons, depuis les juniors en 2012, Mathieu van der Poel a remporté son premier cyclo-cross de la saison. Malgré plusieurs chutes ou glissades dues à son déficit actuel de technique, le Néerlandais s’est imposé à Hulst, en Coupe du monde. Il a aussi mis fin à une longue disette dans les labourés. Son dernier succès datait en effet de vingt-deux mois, lors du Mondial d’Ostende, fin février 2021.

Contraint de démarrer la course en quatrième ligne, MVDP n’a mis que quatre minutes pour prendre la tête de la course. Un peu plus tard et quelques culbutes en plus, le quadruple champion du monde avait reculé tandis que Pidcock donnait l’impression d’être parti pour réussir le doublé après son succès de la veille.

À la mi-course, van der Poel enclencha le turbo, éparpillant tous ses rivaux derrière lui. Dans le dernier des sept tours, le dernier d’entre eux, Tom Pidcock finit par capituler définitivement avant de briser sa roue arrière et d’abandonner. "Je suis évidemment content, car ça faisait longtemps que je n’avais plus gagné un cyclo-cross, souriait van der Poel. C’était bien. J’ai commis plusieurs fautes, mais c’est normal, je manque encore de préparation spécifique. J’ai eu une bonne préparation en Espagne, mais avec peu d’entraînements de cross et je peux être content de ma forme. J’ai encore du travail pour arriver au sommet de ma condition, j’espère y parvenir fin décembre."